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الرياضة

«صدفة غريبة» في «هاتريك» رافينيا!

«صدفة غريبة» في «هاتريك» رافينيا!
31 أغسطس 2024 21:25

مراد المصري (أبوظبي)

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تألق البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، في انتصار برشلونة الكبير على ريال بلد الوليد 7-0، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعيد ذكريات أول «هاتريك» سجله لاعب برازيلي في «الليجا» قبل 66 عاماً.
وجاءت الصدفة الغريبة أن «الهاتريك» الذي سجله إيفاريستو بقميص برشلونة، ليكون أول برازيلي على الإطلاق يفعل ذلك، وحدث في مارس 1958، وأمام ريال بلد الوليد أيضاً، في لقاء انتهى لمصلحة «البلوجرانا» بسباعية أيضاً،بنتيجة 7-1 تحديداً!
ويحسب لرافينيا قدرته على تحمل الضغوطات، بعدما كان قريباً من مغادرة برشلونة هذا الصيف، إذ كان ينوي النادي قبول العروض المقدمة للحصول على خدماته، وأبرزها من الهلال السعودي، إلا أن اللاعب حافظ على تركيزه، ونجح في إظهار أفضل نسخة له في برشلونة إلى الآن، وتحديداً تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي تولى مهمة تدريب الفريق، خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز.
ومر رافينيا بمحطات وصعود منذ انضمامه إلى برشلونة في 2022، ولم يقدم المستوى الذي يجعل الجماهير تتمسك ببقائه، إلا أنه بدأ الآن بحفر اسمه في سجلات تاريخ النادي، بفضل هذا «الهاتريك»، مع محاولته أن يرسخ مكانته ضمن قائمة النجوم البرازيليين الطويلة الذين مروا على الفريق العريق، ومنهم على سبيل المثال ريفالدو ونيمار ورونالدو. 
يذكر أن إيفاريستو لعب في برشلونة بين عامي 1957 و1962، وسجل 178 هدفاً في 226 مباراة، إلا أنه انتقل إلى ريال مدريد لاحقاً ليصدم عشاق «الكتالوني»، واستمر في العاصمة إلى عام 1965.

 

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