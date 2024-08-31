بينتو يطلب من اللاعبين الجدد التمسك بالفرصة مع «الأبيض»



معتز الشامي (أبوظبي)



طالب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اللاعبين الذين ضمهم معسكر «الأبيض»، بضرورة التحلي بالروح القتالية العالية والثقة، والالتزام بالتعليمات الفنية، وروح الانضباط، سواء التكتيكي أو الفني.

شدد بينتو على أهمية تمسك جميع اللاعبين بالفرصة التي سنحت لهم لدخول تشكيلة المنتخب، لاسيما الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة، من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

ويلتقي منتخبنا مع قطر يوم الخميس المقبل، في مستهل مشواره بالمرحلة الثالثة للتصفيات، وقرر بينتو ترحيل موعد السفر للبعثة، ليكون صباح الأربعاء، على أن يؤدي «الأبيض» تدريبه الأخير ليلة المباراة، والعودة إلى أبوظبي بعدها مباشرة، لاستكمال المعسكر، قبل التوجه إلى العين 9 سبتمبر الجاري، لخوض المباراة الثانية في التصفيات أمام إيران 10 سبتمبر، ويأتي ذلك لضيق الوقت وتقارب مباريات التصفيات.

وشهد معسكر المنتخب خوض اللاعبين تدريباً خفيفاً لـ «فك العضلات»، على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي، بعد التحاق اللاعبين الذين تضمهم القائمة، حيث خاض الدوليون مباريات قوية في «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين» خلال اليومين الماضيين.

ويدرك الجهاز الفني أن أبرز التحديات التي تواجه المنتخب في مشوار المرحلة الثالثة للتصفيات، هو ضرورة استعداد الفريق بصورة قوية للعب على المستوى المرتفع أمام الفرق المرشحة لنيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ووفق نظام التصفيات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، وحجز 6 بطاقات لـ «القارة الصفراء»، من المجموعات الثلاث، بينما تواصل الفرق صاحبة الترتيب الثالث والرابع بكل مجموعة تصفيات المرحلة الرابعة للمنافسة على بطاقتين.

فيما يرفع الجهاز الفني شعار الفوز في جميع المواجهات، بصرف النظر عن قوة المنافس، ما يتطلب جاهزية جميع العناصر التي يتم الاعتماد عليهم بسبب ضيق الوقت للتحضيرات للمباريات الودية، حيث لا يستطيع المنتخب الحصول إلا على 4 أو 5 أيام، قبل أول مباراة للتصفيات في كل تجمع بسبب ضغط «الروزنامة»، ما دفع بينتو إلى الاعتماد على الدوري لتجهيز اللاعبين ورفع قدراتهم الفنية.

ويعتمد بينتو على أصحاب الخبرة في قائمة المنتخب، لاسيما بعض الأسماء الذين أصبحوا يستوعبون طريقة لعب الجهاز الفني، والمطلوب داخل الملعب خلال المباريات، وأبرزهم خالد عيسى، خليفة الحمادي، وخالد الهاشمي زايد سلطان، عبد الله إدريس، علي صالح، ليما، طحنون الزعابي، كايو كنيدو، وسلطان عادل.

وأعلن بينتو 30 لاعباً، من بينهم 3 لاعبين جدد من مواليد الدولة، ومحترفين في أندية إنجلترا وفرنسا، وضمت القائمة خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خطيف، وعدلي محمد، لحراسة المرمى، وللدفاع خالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وكوامي، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري، وزايد سلطان، وخالد الظنحاني، وعبد الله إدريس، وعبد الرحمن صالح، وللوسط، علي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماكانزي هانت، وماجد راشد، وعبد الله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فايز، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وعلي صالح، وفهد بدر، وفابيو ليما، وفي الهجوم سلطان عادل، وجونيور نيداي، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة.

ويتوقع أن يمنح بينتو الفرصة للثلاثي ماكانزي هانت وجونيور نيداي، بخلاف عدلي محمد، نظراً لجاهزية خالد عيسى لشغل مركز الحارس الأساسي للمنتخب.