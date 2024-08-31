الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السيتي» يقهر وستهام بـ «هاتريك» هالاند

«السيتي» يقهر وستهام بـ «هاتريك» هالاند
31 أغسطس 2024 22:35

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جوارديولا: هالاند «مذهل»
مدرب أرسنال «منزعج» من قرارات التحكيم


واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي توهجه، بتسجيل ثلاثية ليقود فريقه للفوز على مضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل هالاند الهدف الأول بعد مرور عشر دقائق، مستفيداً من تمريرة زميله البرتغالي برناردو سيلفا، وأدرك الفريق اللندني التعادل، مستفيداً من هدف ذاتي سجله البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من جارود بوين في الدقيقة 19.
وأعاد المهاجم النرويجي التقدم لفريقه بهدف ثانٍ بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، وحسم مانشستر سيتي الأمور لمصلحته بهدف ثالث لهالاند في الدقيقة 83، بعد تمريرة من زميله ماتيوس نونيز الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني.
ورفع إرلينج هالاند رصيده إلى سبعة أهداف، ليعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعد مرور ثلاث جولات، وسجل الهاتريك الثاني له بعد ثلاثية أمام إبسويتش تاون في الجولة الماضية، بخلاف هدف في شباك تشيلسي بمباراة الجولة الأولى.
كما احتفل نجم مانشستر سيتي بهدفه رقم 70 في 69 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.
وبهذا الفوز انفرد مانشستر سيتي بقمة الترتيب برصيد ثلاث نقاط محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد وستهام يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
وستهام
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
الرياضة
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
اليوم 11:29
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©