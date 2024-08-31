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الرياضة

باوليني وبيجولا إلى ثمن نهائي «فلاشينج ميدوز»

باوليني وبيجولا إلى ثمن نهائي «فلاشينج ميدوز»
31 أغسطس 2024 22:47

 
نيويورك (أ ف ب)

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بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة خامسة عالمياً، ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-4.
وهذه المرة الرابعة التي تصل فيها باوليني (28 عاماً) إلى الأسبوع الثاني في جميع البطولات الكبرى هذا العام، بعدما كانت لم تتجاوز الدور الثاني سابقا في كل بطولات الجراند سلام.
وتمكّنت الإيطالية وصيفة رولان جاروس وويمبلدون من حسم المباراة في ساعة و36 دقيقة.
كسرت إرسال بوتينتسيفا الأوّل، لكنها خسرت إرسالها الثالث، ثم ردّت الاعتبار بسرعة، وعادت لخسارة إرسالها مجدداً، قبل حسم المجموعة بكسر إرسال منافستها الأخير في المجموعة الأولى وفوزها بإرسالها.
ولم تخسر الإيطالية أي إرسال في المجموعة الثانية مقابل كسرها إرسال الكازاخستانية الثاني.
ستلعب مواجهتها المقبلة مع التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 52 عالمياً في محاولة للوصول إلى ربع النهائي.
وكانت باوليني استفادت في الدور الثاني من انسحاب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا (44) بسبب الإصابة بعد ثلاث نقاط فقط.
بدورها، تأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة، عقب تغلبها على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو (74) بنتيجة واحدة 6-3 في المجموعتين.
وتسعى ابنة الـ30 عاما للوصول إلى ربع النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2022.
ستلعب مع الفائزة من مواجهة الروسية ديانا شنايدر (18) والإيطالية سارة إيراني (96).
ولدى الرجال، حجز التشيكي توماس ماتشاك المصنّف 39، مقعده في ثمن النهائي بعد الفوز على البلجيكي دافيد جوفين 6-3، 6-1، 6-2.


 

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