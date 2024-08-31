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الرياضة

لايبزج يحطم «المسيرة القياسية» لليفركوزن

لايبزج يحطم «المسيرة القياسية» لليفركوزن
31 أغسطس 2024 22:51

 
برلين (د ب أ)

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أنهى لايبزج المسيرة القياسية لمضيفه باير ليفركوزن، وفاز عليه 3-2، في المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».
وتُوج ليفركوزن في الموسم الماضي بلقب «البوندسليجا» للمرة الأولى في مسيرته، وبسجل خالٍ من الهزائم، في ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ المسابقة، قبل أن يتبع ذلك بحصد لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.
لكن لايبزج نجح أخيراً في إلحاق الهزيمة الأولى بليفركوزن، بعد 35 مباراة، لم يذق خلالها، إلا الانتصارات أو التعادلات.
وقلب لايبزج تأخره بهدفين أمام ليفركوزن إلى فوز مثير بثلاثية، ليسجل انتصاره الثاني على التوالي هذا الموسم.
وتعرض ماركو روزه مدرب لايبزج للطرد، بعد مضي 26 دقيقة فقط من بداية المباراة.
وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 39، ثم أضاف الإسباني اليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وفي الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول رد السلوفيني كيفن كامبل بهدف للايبزج.
وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم البلجيكي الدولي لويس أوبيندا دور البطولة، إذ سجل هدف التعادل للايبزج في الدقيقة 58، ثم عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80.
وتصدر لايبزج جدول الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
لايبزج
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