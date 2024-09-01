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الرياضة

مرسيليا ونانت.. «الصدارة المشتركة»

مرسيليا ونانت.. «الصدارة المشتركة»
1 سبتمبر 2024 08:53

باريس (أ ف ب)

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تصدر مرسيليا ونانت ترتيب بطولة فرنسا لكرة القدم، بفوز الأول على تولوز 3-1، والثاني على مونبلييه بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثالثة.
ورفع كلا الفريقين رصيدهما إلى 7 نقاط، مع تفوق مرسيليا بفارق الأهداف، بانتظار النتائج الأخرى، لا سيما مواجهة باريس سان جرمان وليل الأحد.
في المباراة الأولى، تابع المهاجم الإنجليزي مايسون جرينوود تألقه في صفوف فريقه الجديد مرسيليا، بعد قدومه إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع الموسم الحالي، وسجل هدفين لفريقه في مدى 80 دقيقة، وتحديداً في الدقيقتين 17 و18، قبل أن يضيف تشارلي كريسيول الهدف الثالث خطأ في مرمى فريقه «52»، ورد تولوز بهدف شرفي في الدقيقة الأخيرة عن طريق الجابوني شيفي بابيكا، والهدف هو الخامس لجريننود في 3 مباريات مع مرسيليا.
وفي المباراة الثانية، افتتح نانت التسجيل عن طريق ماتيس أبلين بعد مرور 24 دقيقة، وكان أبلين انتقل إلى نانت قادماً من رين مطلع الموسم الحالي، وقد افتتح رصيده من الأهداف في صفوف فريقه الجديد.
بيد أن النيجيري أكور أدامس أدرك التعادل لمونبلييه الذي تعرض لخسارة قاسية الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان 0-6، بعدها بست دقائق، إثر كرة مرتدة من الحارس البان لافون.
واستعاد نانت التقدم عن طريق النيجيري موزس سيمون من ركلة جزاء، إثر لمسة يد داخل المنطقة.
وحسم المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد النتيجة نهائياً في مصلحة نانت بتسجيله الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.
وسحق بريست ضيفه سانت إتيان برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها مهدي كامارا «10»، رومان دل كاستيو «32 من ركلة جزاء»، لودوفيك أيورك «77»، وكيني لالا «84».

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نانت
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