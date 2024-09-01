ميلان.. «حالة ضياع»!

روما (أ ف ب)



بقي ميلان بلا أي فوز، بعد ثلاث مراحل، على انطلاق الموسم الجديد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه لاتسيو 2-2.

وسبق لميلان أن تعادل مع تورينو 2-2 في المرحلة الأولى، قبل أن يسقط أمام بارما 1-2.

وكان ميلان فتح صفحة جديدة هذا الموسم، مع قدوم المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، ليحل بدلاً من ستيفانو بيولي، كما تعاقد مع لاعبين عدة، أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا من موناكو، والمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من روما، والإسباني ألفارو موراتا.

وللمفاجأة ارتأى فونسيكا عدم إشراك مواطنه الجناح البرتغالي رافايل لياو، والمدافع الفرنسي ثيو هرنانديز، وكلاهما يلعب أساسياً عادة.

افتتح ميلان التسجيل مبكراً، بعد مرور دقيقتين فقط، عندما رفع الأميركي كريستيان بوليسيك ركلة ركنية، ليتابعها المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش برأسه داخل الشباك.

ونجح لاتسيو في إدراك التعادل عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، مستغلاً تمريرة عرضية من الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريش «62».

وسرعان ما تقدم لاتسيو بعدها بخمس دقائق، عبر السنغالي بولاي ديا، إثر تمريرة جديدة من تافاريش (66).

اضطر فونسيكا إلى إشراك الثنائي لياو وهرنانديز، ونجح الأول في تسجيل هدف التعادل، بتمريرة من الثاني، بعد دقيقة واحدة من نزولهما، واطلق كرة قوية عانقت شباك فريق العاصمة «72».

وأنقذ حارس منتخب فرنسا مايك مانيان فريقه ميلان من هدف أكيد، عندما تصدى ببراعة لمحاولة ماتيا زاكانيي «80».

وقلب نابولي الطاولة على بارما بالفوز عليه 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع، مستغلاً طرد حارس مرمى الأخير الياباني زيون سوزوكي، قبل نهاية المباراة بربع ساعة، تقدم بارما عن طريق الفرنسي أنجي بوني، بعد مرور 19 دقيقة من ركلة جزاء.

وعانى نابولي الأمرّين لإدراك التعادل، إلى أن تمكن من ذلك بواسطة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد الجديد «92».

وشارك لوكاكو الذي سبق له أن دافع عن ألوان ناديي روما والإنتر أيضاً، احتياطياً في الدقيقة 62.

ولم يكتف نابولي بنقطة، لأن الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا سجل له هدف الفوز في الدقيقة 96، مانحاً فريقه النقاط الثلاث.

وكان بارما العائد إلى دوري النخبة بعد غياب 3 سنوات، حقق المفاجأة في المرحلة السابقة بفوزه على ميلان 2-1.

وكان الإنتر، بطل الموسم الماضي، افتتح المرحلة بفوز عريض على أتالانتا برباعية.

وفاز ليتشي المنقوص على ضيفه كالياري بهدف، سجله المونتنيغري نيكولا كرستوفيتش «26»، فيما طرد زميله الدنماركي باتريك دورجو «45»، وتعادل بولونيا مع إمبولي 1-1، سجّل للأول جيوفاني فابيان «2»، وللثاني الغاني إيمانويل جياسي «3».