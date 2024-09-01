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الرياضة

«كبش فداء» ينتقل إلى تشيلسي!

«كبش فداء» ينتقل إلى تشيلسي!
1 سبتمبر 2024 09:11

لندن (أ ف ب) 

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انتقل الجناح الدولي جايدون سانشو إلى تشيلسي، بصفقة إعارة من مانشستر يونايتد، على أن تصبح دائمة في الموسم المقبل، وفقاً لما أعلنه «البلوز».
وتحرّك تشيلسي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في الساعات الأخيرة، قبل انتهاء فترة الانتقالات.
وقد قرر «اليونايتد» الحد من خسائره المالية، مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، منذ انتقاله مقابل 96 مليون دولار من دورتموند في عام 2021.
ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي مبلغ 39 مليون دولار، لجعل الانتقال دائماً في صيف عام 2025.
لم يلعب سانشو أي مباراة في الدوري مع «اليونايتد»، منذ أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان «كبش فداء»، للأداء الضعيف قبل أقل من عام.
لكنّه تألق خلال فترة إعارته إلى دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي، وساعد الفريق الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
سجل سانشو 12 هدفا في 83 مباراة مع «الشياطين الحمر»، وفاز بلقب واحد فقط، وهو كأس الرابطة عام 2023.
يصبح سانشو الصفقة الحادية عشرة لتشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية، مع ارتفاع عدد اللاعبين في قائمة النادي إلى أكثر من 50 لاعباً.
يواجه سانشو منافسة من البرتغالي بيدرو نيتو، نوني مادويكي، الأوكراني ميخايلو مودريك، كول بالمر، الفرنسي كريستوفر نكونكو، والبرتغالي جواو فيليكس للحصول على مكان في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، لكنه قال إنه متحمس لمشروع النادي.
أضاف سانشو في بيان النادي «أنا متحمس لوجودي هنا، لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة، والمدرب تحدث معي عن المشروع، وبالنسبة للاعب شاب، فإن ذلك مثير، آمل أن أتمكن من تقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة للبلوز».

 

مانشستر يونايتد
تشيلسي
دورتموند
جادون سانشو
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