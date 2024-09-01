رافينيا: برشلونة ينجح في التحدي الأول



برشلونة (د ب أ)



قال الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، إن فريقه نجح في التحدي الأول له هذا الموسم، وذلك بعد الفوز الكاسح على بلد الوليد بنتيجة 7- صفر، في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح رافينيا في تصريحات عقب اللقاء «وضعنا أمامنا تحدياً بضرورة الفوز في جميع المباريات قبل فترة التوقف الدولي، وقد نجحنا في ذلك».

وأضاف «ويبقى الأهم أننا لم نعان، والأجواء جيدة للغاية داخل غرفة خلع الملابس، والكل سعداء بالعمل».

وتوهج رافينيا بتسجيله ثلاثية في شباك بلد الوليد، هي الأولى له بقميص الفريق منذ انضمامه من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.

وقال اللاعب البرازيلي الدولي «أعمل بجدية لإظهار أفضل نسخة من أدائي، ويبقى مساعدة الفريق هو الأمر الأكثر أهمية». وبسؤاله عن تعليمات المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني للفريق له، أجاب «يطالبني بالتأقلم على اللعب في أي مركز، ويثق بي كثيراً، وأحاول التأقلم في أسرع وقت ممكن».

وتولى هانزي فليك المسؤولية مطلع الموسم الجاري، ليحل مكان تشافي هيرنانديز الذي رحل عن الفريق الكتالوني بعد موسمين ونصف.

وبدأ برشلونة تحت قيادة فليك الموسم الحالي بأربعة انتصارات متتالية أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو ورايو فاليكانو بنتيجة واحدة 2-1 قبل الفوز 7- صفر على بلد الوليد.