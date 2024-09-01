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الرياضة

هاميلتون في «قمة الغضب»

هاميلتون في «قمة الغضب»
1 سبتمبر 2024 09:47

 
مونزا (د ب أ)

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أعرب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس عن «إحباطه الشديد» من مستواه، خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا- 1»، واصفاً النتيجة التي حققها بأنها «غير مقبولة تماماً».
وسجل هاميلتون الزمن الأسرع خلال تجربتين من أصل ثلاث تجارب حرة، وكان يعتقد أنه مرشح لحصد مركز الانطلاق الأول في مونزا، لكنه أكد أن اللوم يقع على عاتقه، في احتلال المركز السادس.
وقال هاميلتون «أنا غاضب، غاضب، بالطبع غاضب، كنت أتوقع القيام بعمل أفضل مما قمت به، كان بمقدوري حصد مركز الانطلاق الأول، أو على الأقل البقاء في الصف الأول، لكني لم أقم بواجبي».
وأضاف «لقد كان الأمر سخيفاً تماماً من جانبي وغير مقبول على الإطلاق، لا أستطيع أن ألوم أحداً سوى نفسي».
وأشار «التجارب الرسمية كانت نقطة ضعفي منذ فترة، ولا يمكنني تصحيح ذلك، سأواصل المحاولة، علي أن أصحح الأمور من أجل العودة لمستواي المعهود».
وختم حديثه بالقول «ضاعت فرصة الفوز، سأركل نفسي على الأرجح خلال الساعات المقبلة، لكن علي أن أمضي قدماً».

الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
إيطاليا
هاميلتون
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