«أبوظبي الرياضي» يتأهل إلى «المجموعات» في «أبطال آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)



تأهل نادي أبوظبي الرياضي، إلى دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا للسيدات، بعد فوزه على مضيفه النصر السعودي 1-صفر، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم نجح «أبوظبي الرياضي» في تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 68، بواسطة ريكا بودل.

وأكمل النصر المباراة بعشر لاعبات، عقب طرد المهاجمة كلارا لوفانجا في الدقيقة 75، نتيجة حصولها على الإنذار الثاني. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز يونج أيلفانتس من لاوس، على مياوادي من ميانمار 3 -صفر على استاد نادي النصر.

وتصدر «أبوظبي الرياضي» ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للنصر، و3 نقاط ليونج أيلفانتس، في حين بقي رصيد مياوادي خالياً من النقاط.

وفي دور المجموعات يلعب «أبوظبي الرياضي» في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً ووهان جيانجدا الصيني، وأينشيون ريد أينجلز الكوري، وصباح الماليزي.