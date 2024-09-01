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الرياضة

جوارديولا: هالاند «مذهل»

جوارديولا: هالاند «مذهل»
1 سبتمبر 2024 10:04

لندن (د ب أ)

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أشاد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالنرويجي إرلينج هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف، في الفوز على وستهام يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.
صرح جوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء، بأن هالاند كان مذهلا منذ البداية، الهدفان الأول والثاني رائعان، أما الثالث فهو فريد من نوعه.
وأضاف المدرب الإسباني «بهذه العقلية وما يحققه من أرقام مقارنة بسنه، إضافة إلى كونه محبوباً من زملائه داخل الملعب، سيكون بإمكانه أن يحقق كل ما يريده، ولابد أن تمنحه الحرية لفعل ما يريده، لقد سجل ثلاثة أهداف، ولكنه لم يفقد كرة واحدة، إنها إحدى أفضل مبارياته معنا».
وقال «إنه يدرك جيداً ما نحتاجه في كل مباراة، فهو لاعب ذكي، كما أنه يريد تسجيل الأهداف دائماً».
وعن الفوز على وستهام، قال جوسيب جوارديولا، إن فريقه قدم أداءً جيداً للغاية، وأن المنافس كان يشكل خطورة دائماً، بفضل الثنائي لوكاس باكيتا ومحمد قدوس.
وختم جوارديولا تصريحاته «لقد انتهت الفترة الأولى من الموسم، وكنا نلعب مباراة واحدة كل أسبوع، وكانت فترة رائعة، والآن سنبدأ الاستعداد لخوض مباراتين كل أسبوع».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
وستهام
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
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