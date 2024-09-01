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الرياضة

وفاة مدافع كوت ديفوار

وفاة مدافع كوت ديفوار
1 سبتمبر 2024 10:11

 
إسطنبول (رويترز)

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أعلن نادي أضنة سبور التركي، وفاة مدافع كوت ديفوار السابق سول بامبا عن عمر ناهز 39 عاماً.
لعب بامبا لكارديف سيتي وليدز يونايتد وليستر سيتي، كما أمضى فترات مع باليرمو الإيطالي ودنفرملاين أتلتيك وهيبرنيان الأسكتلنديين، والنادي التركي طرابزون سبور.
خاض 46 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل هدفاً واحداً، واعتزل في يناير 2023، واتجه إلى التدريب، وعمل مساعد مدرب في كارديف، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي في أضنة سبور.
وقال أضنة سبور في بيان «تم نقل مديرنا الرياضي سليمان بامبا، الذي مرض قبل المباراة ضد نادي مانيسا لكرة القدم، إلى مستشفى جامعة مانيسا جلال بايار، وخسر للأسف معركته من أجل الحياة، تعازينا لعائلته ومجتمعنا».
تم تشخيص إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية في عام 2021، ولكن تعافى من السرطان بعد العلاج الكيميائي.
ووصف كارديف سيتي الذي صعد معه بامبا لاعباً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تأثيره على النادي بأنه «لا يُقاس».
وقال النادي في بيان «ببالغ الحزن عرفنا بوفاة أسطورة النادي، سول بامبا، لقد كان بطلاً لنا جميعاً، وقائداً في كل غرفة ملابس ورجلاً نبيلاً حقيقياً».
وقال منتخب كوت ديفوار لكرة القدم على إنستجرام «هذه أخبار مأساوية تماماً، توفي سول بامبا عن عمر يناهز 39 عاماً، تعازينا الحارة للعائلة».
ووصفه ليدز يونايتد بأنه «أحد ألطف الأشخاص في كرة القدم».

كوت ديفوار
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ليدز يونايتد
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