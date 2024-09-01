«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن توقيع الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود «22 عاماً» لأوليمبيك مارسيليا الفرنسي في منتصف يوليو الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يعجب الكثيرين من جماهير استاد «فيلودروم» معقل نادي الجنوب الفرنسي، إلا أن مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي، أثبتت للجميع أنه لاعب من «طراز عالمي»، حيث فاجأ الجميع بإحراز هدفين «ثنائية» في مباراته الأولى أمام بريست، ثم تسجيل هدف التعادل أمام ريمس، وها هو يعود إلى التسجيل بـ «ثنائية» جديدة في مباراته الثالثة أمام تولوز، في أقل من دقيقة واحدة، ليفوز مارسيليا في النهاية 3-1.

وأصبح جرينوود أول لاعب يفعل ذلك في الدوري الفرنسي منذ 8 سنوات، عندما فعلها المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي، عندما كان لاعباً في نيس، والأهم من ذلك أن «طريد» مانشستر يونايتد أصبح الهداف الحالي للمسابقة برصيد 5 أهداف.

وكان هدفاه في مرمى تولوز نموذجاً مثالياً في سرعة رد الفعل والحسم والفاعلية واليقظة، إذ أحرز هدفه الأول في الدقيقة 16، ولم تمر دقيقة حتى سجل هدفه الثاني، بعد تمريرتين ساحرتين من زميله لويس هنريك الذي شكل معه ثنائياً متفاهماً.

ونجح جرينوود في خداع جولومي ريستس حارس تولوز، في الهدفين، خاصة الهدف الثاني الذي سدد فيه الكرة بين قدميه.

وبعد المباراة، أشاد الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا بأداء نجمه الشاب الذي كان وراء ضمه للفريق، وراهن الجميع وتحداهم على تألقه، وهو ما حدث من أول مباراة في المسابقة.

وقال دي زيربي: أتمنى أن يستمر جرينوود في التدريب الجاد مثلما يفعل الآن، وسعداء بوجوده معنا، وأمامه هامش كبير للتقدم والتحسن مع المباريات وأنتظر منه الكثير من الأهداف، ولكني أريد أن يشارك أكثر في صناعة اللعب والتعاون مع زملائه، فهذا أمر مهم جداً.

بدأ ميسون جرينوود، المولود في أول أكتوبر2001، مسيرته لاعباً في السادسة من عمره، وتخرج في أكاديمية مانشستر يونايتد ولعب لكل فرقها، وكان أول ظهور له مع الفريق الأول في موسم 2018-2019، وفي الموسم التالي مباشرة سطع نجمه وتألق مع «اليونايتد»، ثم جاءت جائحة كورونا لتوقف النشاط الكروي، وتأثر مستواه بعدها، ثم واجه مشاكل شخصية أبعدته عن الفريق، وسعت إدارة «الشياطين الحمر» للتخلص منه بالبيع أو الإعارة، وتمت إعارته بالفعل لخيتافي الإسباني موسم 2023-2024، وانتقل هذا الصيف إلى مارسيليا، بإصرار من دي زيربي المدير الفني، ولم يخيب ظنه، وأصبح نجم الفريق الأول.

لعب جرينوود، الذي ينحدر من أصول جامايكية، لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 16 و17و18و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في أغسطس 2020.