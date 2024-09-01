الإثنين 2 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا يقيل مدربه

بنفيكا يقيل مدربه
1 سبتمبر 2024 11:50

 
لشبونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رونالدو يقود البرتغال أمام كرواتيا وأسكتلندا
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب منطقة لشبونة في البرتغال


أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، إنهاء التعاقد مع مدربه الألماني روجر شميت، في أعقاب البداية الباهتة في الموسم الجديد.
وأكد بنفيكا في البداية، عبر موقعه الإلكتروني، أن المحادثات بدأت مع شميت بشأن الإنهاء الفوري لعقده، وبعد فترة وجيزة أعلن رئيس النادي روي كوستا فسخ التعاقد بين الطرفين.
وقال كوستا: «تم إبلاغ المدرب أنه لم يعد مدرباً لبنفيكا».
وتعادل بنفيكا مع مضيفه موريرينسي بهدف لمثله، ليحصد سبع نقاط فقط، من أول أربع مباريات في الموسم.
وأوضح كوستا: «أردنا الاستقرار، لكن بعد أربع جولات، فإن مستوانا ونتائجنا قادتنا لاستنتاج بأننا في حاجة لتغيير المدرب، نريد تقديم المدرب الجديد قريباً».
وبحسب أكبر صحيفة رياضية برتغالية «ايه بولا»، فإن برونو لاجي المدرب السابق لبنفيكا، المرشح الأبرز لخلافة شميت. وتولى شميت تدريب بنفيكا في يوليو 2022 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.
وفشل المدرب الألماني البالغ 57 عاماً في التتويج بأي لقب مع بنفيكا في الموسم الماضي، لكنه كان يحظى بدعم رئيس النادي كوستا الذي كان يؤمن بقدرات المدرب، رغم الانتقادات اللاذعة من مشجعي الفريق.
وفي الموسم الأول لشميت، فاز بنفيكا بلقبه الأول في الدوري البرتغالي منذ عام 2019، وكان يقدم كرة ممتعة.

البرتغال
بنفيكا
آخر الأخبار
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
الرياضة
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
اليوم 19:00
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
اليوم 18:49
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
اليوم 18:33
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
الرياضة
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©