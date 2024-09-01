بنفيكا يقيل مدربه



لشبونة (د ب أ)



أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، إنهاء التعاقد مع مدربه الألماني روجر شميت، في أعقاب البداية الباهتة في الموسم الجديد.

وأكد بنفيكا في البداية، عبر موقعه الإلكتروني، أن المحادثات بدأت مع شميت بشأن الإنهاء الفوري لعقده، وبعد فترة وجيزة أعلن رئيس النادي روي كوستا فسخ التعاقد بين الطرفين.

وقال كوستا: «تم إبلاغ المدرب أنه لم يعد مدرباً لبنفيكا».

وتعادل بنفيكا مع مضيفه موريرينسي بهدف لمثله، ليحصد سبع نقاط فقط، من أول أربع مباريات في الموسم.

وأوضح كوستا: «أردنا الاستقرار، لكن بعد أربع جولات، فإن مستوانا ونتائجنا قادتنا لاستنتاج بأننا في حاجة لتغيير المدرب، نريد تقديم المدرب الجديد قريباً».

وبحسب أكبر صحيفة رياضية برتغالية «ايه بولا»، فإن برونو لاجي المدرب السابق لبنفيكا، المرشح الأبرز لخلافة شميت. وتولى شميت تدريب بنفيكا في يوليو 2022 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وفشل المدرب الألماني البالغ 57 عاماً في التتويج بأي لقب مع بنفيكا في الموسم الماضي، لكنه كان يحظى بدعم رئيس النادي كوستا الذي كان يؤمن بقدرات المدرب، رغم الانتقادات اللاذعة من مشجعي الفريق.

وفي الموسم الأول لشميت، فاز بنفيكا بلقبه الأول في الدوري البرتغالي منذ عام 2019، وكان يقدم كرة ممتعة.