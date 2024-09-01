«الصدارة الرباعية» تتكرر للمرة الثالثة في «دورينا»



علي معالي (أبوظبي)



بعد انتهاء جولتين من «دوري أدنوك للمحترفين»، ظهرت بعض المتغيرات التي تضفي على الموسم المزيد من الإثارة والمتعة، وذلك بعد اتساع دائرة المنافسة على القمة التي يتربع عليها حالياً 4 فرق، وهو ما يحدث للمرة الثالثة في تاريخ الاحتراف الذي انطلق موسم 2008- 2009، وهي النصر، والشارقة، وشباب الأهلي والوحدة ولكل منها 6 نقاط، وفي الوقت نفسه، لم تحصد 4 فرق أي نقطة، وهي عجمان، دبا الحصن، خورفكان والعروبة.

وتؤكد المؤشرات أن الموسم سيكون ساخناً، لرغبة العديد من الأندية في العودة إلى معانقة اللقب، خاصة الوحدة والنصر والشارقة وشباب الأهلي، والمطاردة من العين والجزيرة، وأيضاً الوصل «حامل اللقب».

وتتكرر «الصدارة الرباعية» بعد أول جولتين للمرة الثالثة في حقبة الاحتراف، موسم 2012- 2013، بوجود الوصل والنصر والظفرة ودبي «4 نقاط»، وموسم 2018- 2019، بين الوحدة والشارقة والعين والجزيرة «6 نقاط».

ومن الملاحظ في الصدارة الحالية، أنها المرة الأولى التي يتواجد فيها النصر والشارقة معاً، والثالثة للنصر، بعد أن تصدر موسمي 2012- 2013، و2015- 2016، والخامسة للشارقة منذ موسم 2018- 2019 إلى موسم 2022- 2023، بما في ذلك الموسم المُلغَى «2019- 2020»، بسبب فيروس «كورونا»، والخامسة كذلك بالنسبة للوحدة موسم 2009- 2010، ومنفرداً موسم 2014- 2015، ومع شباب الأهلي موسم 2017- 2018، وموسم 2018- 2019 مع الشارقة والعين والجزيرة.

الصدارة بعد جولتين

2008- 2009: شباب الأهلي «6 نقاط»

2009- 2010: العين، الوحدة، الجزيرة «6 نقاط»

2010- 2011: العين، الجزيرة، بني ياس «6 نقاط»

2011- 2012: الوصل «6 نقاط»

2012- 2013: الوصل، النصر، الظفرة، دبي «4 نقاط»

2013- 2014: الشباب، شاب الأهلي «6 نقاط»

2014- 2015: الوحدة بـ 6 نقاط

2015- 2016: الأهلي سابقاً، بني ياس، العين، النصر، الشباب سابقاً «6 نقاط»

2016- 2017: شباب الأهلي، العين، الشباب «6 نقاط»

2017- 2018: الوحدة، شباب الأهلي «6 نقاط»

2018- 2019: الوحدة، الشارقة، العين، الجزيرة «6 نقاط»

2019- 2020: شباب الأهلي، الشارقة، العين «6 نقاط»

2020- 2021: بني ياس، الشارقة «6 نقاط»

2021- 2022: العين، شباب الأهلي، الشارقة «6 نقاط»

2022- 2023: الشارقة، الجزيرة «6 نقاط»

2023- 2024: شباب الأهلي، العين، الوصل «6 نقاط»

2024- 2025: النصر، الشارقة، شباب الأهلي، الوحدة «6 نقاط»