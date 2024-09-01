أبطال الإمارات يحصدون 8 ميداليات في «أبوظبي جراند سلام»



موسكو (الاتحاد)



اختتمت منافسات اليوم الثاني، من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، لفئة الأساتذة والناشئين، بصالة دينامو في العاصمة الروسية موسكو، وشهدت مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم.

تميزت المنافسات بتتويج الأبطال من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، مما يعزز مكانة البطولة، بوصفها إحدى الجولات البارزة في موسم 2024-2025.

شهدت جولة موسكو مشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، لتكون من الجولات المهمة في هذا الموسم الذي انطلق من إسطنبول في يونيو الماضي، وتبعته جولة في ريو دي جانيرو في يوليو، جاءت النتائج النهائية لتؤكد على التفوق الإماراتي اللافت، حيث حصد أبطال الإمارات مراكز متقدمة في المنافسات.

حصد اللاعبون الإماراتيون، في ختام منافسات فئة الأساتذة 8 ميداليات، كما نجحت أكاديمية ستيرلا تيم الروسية في الحصول على المركز الأول، فيما حلت أكاديمية MOD UAE الإماراتية في المركز الثاني، وأكاديمية تشكمايت الأميركية في المركز الثالث.

كما حصل إبراهيم الحمادي من أكاديمية MOD UAE، على ذهبية وزن 94 كجم في فئة الحزام البني، كما حصل زملاؤه من الأكاديمية نفسها، علي البلوشي صاحب الحزام البنفسجي، على فضية وزن 69 كجم، وعبدالله البلوشي، صاحب الحزام البني على فضية وزن 69 كجم، وعبدالله المرزوقي، على فضية وزن 77 كجم، وحسن سبيل، على فضية وزن 94 كجم، وفاز بالميداليات البرونزية كل من: هيثم الحناوي، في وزن 62 كجم، ومصعب عبدالله، في وزن 94 كجم، ومن نادي بني ياس حصد عادل البلوشي فضية وزن 77 كجم للحزام الأسود، وتمكن كل تياجو ماركيز، من كوماندو جروب، من حصد ذهبية وزن 77 كجم، إلى جانب زملائه من الأكاديمية نفسها: ماثيوس خافيير الذي فاز بذهبية وزن 94 كجم، وفليبي بيزيرا، ذهبية وزن تحت 120 كج.

وتعد بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو من الفعاليات الرياضية البارزة التي تنظمها عاصمة الجوجيتسو، أبوظبي حول العالم، وتسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو، ورفع مستواها كل عام، كما أصبحت وجهة رئيسية لأهم لاعبي الجوجيتسو المحترفين عالمياً، الذين يتطلعون دائماً للمشاركة فيها ويستعدون بشكل مكثف لتقديم أداء متميز في المنافسات.

وأسهم وجود نخبة من اللاعبين العالميين من حملة الحزام الأسود، في رفع المستوى الفني للبطولة، سعياً منهم لتحسين تصنيفهم السنوي، وتعزيز مسيرتهم الاحترافية بتحقيق إنجازات متميزة في واحدة من أكبر البطولات الدولية.

وحققت جولة موسكو لفئة الأساتذة نجاحاً ملحوظاً على صعيد التنظيم والجوانب الفنية والجماهيرية، برز فيها نخبة من الأبطال الإماراتيين المحترفين ذوي الأحزمة البنية والسوداء، ما يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم هذه الرياضة ولاعبيها حول العالم.

تُعد بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو واحدة من أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، حيث انطلق موسمها الأول في 2015-2016، بهدف نشر هذه الرياضة ودعمها على مستوى العالم.

ومنذ ذلك الحين، أُقيمت 43 جولة جابت فيها البطولة 12 مدينة حول العالم، منها طوكيو، لوس أنجلوس، ريو دي جانيرو، ولندن، مما أسس لحركة رياضية عالمية تهدف إلى تعزيز احترافية رياضة الجوجيتسو وترسيخ مكانة أبوظبي، بوصفها عاصمة لهذه الرياضة.

منذ انطلاقها، شارك في البطولة أكثر من 40 ألف لاعب ولاعبة، وقدمت جوائز مالية تجاوزت قيمتها 9 ملايين دولار، وتعد البطولة منصة رياضية عالمية تسهم في تطوير حياة المشاركين على مختلف الأصعدة، وتوفير فرص لتطوير مهاراتهم وتحقيق التميز.

في موسمها العاشر 2024-2025، تجوب البطولة 10 مدن، حيث بدأت جولات هذا الموسم في إسطنبول في يونيو الماضي، تلتها ريو دي جانيرو في يوليو، وحالياً في موسكو.

ومن المقرر أن تستمر بجولات قادمة في دالاس، شيان، سيدني، طوكيو، روما، لندن، لتختتم في العاصمة أبوظبي في مايو 2025.

كما تقدم البطولة جوائز مالية للفائزين يصل إجماليها خلال الموسم إلى مليون ونصف مليون دولار.