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الرياضة

سيرينا تثير «ضجة كبيرة» في «فلاشينج ميدوز»!

سيرينا تثير «ضجة كبيرة» في «فلاشينج ميدوز»!
1 سبتمبر 2024 12:30

 
نيويورك (رويترز)

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أثارت سيرينا وليامز ضجة كبيرة في فلاشينج ميدوز، عندما عادت المتوجة 23 مرة في البطولات الكبرى إلى بطولة أميركا المفتوحة، لكن مشجعة للمرة الأولى منذ ابتعادها عن التنس قبل عامين.
وسيطرت وليامز على البطولة خلال مسيرتها، وحققت اللقب ست مرات، وأنهت مسيرتها المهنية بطريقة عاطفية، عندما لعبت مباراتها الأخيرة ضد الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، في الدور الثالث من البطولة في عام 2022.
وكانت وليامز مبتسمة وتشعر بالراحة، وظهرت على السجادة الزرقاء مرتدية زياً من الجينز، ولوحت وابتسمت للكاميرات.
قالت كارولين فوزنياكي، صديقة وليامز منذ فترة طويلة: «أشعر أنها كانت دائماً ذلك الشخص المتفائل والسعيد، من الواضح أننا جميعاً نكون مركزين عندما نكون على وشك المنافسة، لذا فإن الأمر مختلف عندما تعتزل، ولكن في نهاية المطاف، أعتقد أنها كانت دائماً، كما تعرف، شخصاً سعيداً ومنفتحاً».
وشوهدت وليامز وهي تتحدث مع إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى في صالة ألعاب الرياضيين، قبل مباراتها في الدور الثالث أمام أنستاسيا بافليوتشينكوفا، وتم رصدها لاحقاً في مدرجات ملعب آرثر آش الذي لعبت عليه مباراتها الأخيرة.
وشاهدت الأميركية اللاعب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول، وهو يتغلب على الأسترالي كريس أوكونيل، والأميركية جيسيكا بيجولا تفوز على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو.
وفازت فوزنياكي، التي كانت وليامز وصيفتها في حفل زفافها، بمباراتها في الدور الثالث أمام الفرنسية جيسيكا بونشيت المتأهلة من التصفيات، وقالت مازحة إنها «غاضبة جداً» لأن وليامز لم تكن حاضرة لمباراتها أيضاً.
وقالت «من الواضح أن سيرينا لا تزال مشغولة للغاية، أعتقد أنه عندما تكونين رائعة في شيء ما، أعتقد أنك ستحظين دائماً بالفرصة، وستكونين رائعة دائماً في أي شيء تفكرين فيه، أحب قضاء الوقت والتحدث معها، كما أنني أحب الدعم الذي أحصل عليه منها أيضاً».

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بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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