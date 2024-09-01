«أدنوك للمحترفين» يعود بـ «3 قمم» من «العيار الثقيل»

معتز الشامي (أبوظبي)



حددت رابطة المحترفين مواعيد مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، بداية من الجولة الثالثة إلى «الجولة السادسة»، وذلك بسبب مشاركات أنديتنا خارجياً، ويعود «دورينا» بالجولة الثالثة يوم 20 سبتمبر الجاري، بعد فترة توقف طويلة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، بجانب المشاركات الخاصة بـ «دوري أبطال آسيا للنخبة» بالنسبة للعين والوصل، و«دوري أبطال آسيا 2» للشارقة وشباب الأهلي، والنصر في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.

وتقام الجولة الثالثة للدوري على 3 أيام، وتشهد 3 مباريات قمة من «العيار الثقيل»، ويتضمن برنامج الجولة في اليوم الأول «20 سبتمبر»، لقاء بني ياس وعجمان، وأيضاً دبا الحصن والبطائح، فيما يشهد اليوم الثاني «قمتين كبيرتين»، الأولى تجمع بين الشارقة وضيفه الجزيرة في الساعة الخامسة والنصف مساء 21 سبتمبر، على استاد خالد بن محمد، وفي الساعة الثامنة مساءً، باستاد زعبيل، فإن الجماهير على موعد مع «ديربي دبي» بين الوصل «بطل الثنائية»، والنصر وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي اليوم الثالث للجولة، يلعب العروبة مع خورفكان في الساعة الخامسة والنصف مساءً، بينما يحل الوحدة ضيفاً على شباب الأهلي، باستاد راشد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، في «قمة مرتقبة».

فيما تأجلت مباراة العين بالجولة الثالثة أمام كلباء، وذلك لظروف مشاركة «الزعيم» في كأس القارات بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية، حيث يستهل مشواره في البطولة العالمية بمواجهة أوكلاند سيتي 22 سبتمبر في استاد هزاع بن زايد.

وتقام الجولة الرابعة أيام 26 و27 و28 سبتمبر، حيث تشهد قمتين جماهيريتين، في اليوم الأول يحل الوصل ضيفاً على العين، في استاد هزاع بن زايد، في الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي البطائح أمام ضيفه الشارقة، في الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً، وفي اليوم الثاني تقام 3 مباريات، هي العروبة أمام شباب الأهلي، وعجمان أمام دبا الحصن، والمباراتان في الساعة الخامسة و20 دقيقة، ويستضيف الوحدة فريق بني ياس، في الساعة الثامنة مساءً.

ويشهد اليوم الثالث مباراتين فقط، تجمع الأولى بين خورفكان وكلباء، في الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً، بينما الثانية قمة جديدة بين الجزيرة وضيفه النصر في الساعة الثامنة مساءً.

فيما تقام الجولة الخامسة 5 و6 أكتوبر المقبل، ويشهد اليوم الأول لقاء النصر أمام عجمان، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على دبا الحصن، وتقام المباراتان في الساعة الخامسة و10 دقائق مساءً، بينما يواجه الوصل فريق خورفكان في استاد زعبيل، ويحل البطائح ضيفاً على كلباء، وكلا المباراتين في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة الخامسة، يلتقي بني ياس وشباب الأهلي، في الساعة الخامسة و10 دقائق مساءً، بينما في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، نكون على موعد مع مواجهة «كلاسيكو الإمارات»، عندما يحل الوحدة ضيفاً على العين باستاد هزاع بن زايد، فيما تقام المباراة الثانية في التوقيت نفسه، وتجمع بين الشارقة وضيفه العروبة.

وبعد الجولة الخامسة يتوقف الدوري لمدة 18 يوماً، لظروف مشاركات المنتخب في تصفيات «المونديال»، بالإضافة إلى مواجهات أنديتنا في المشاركات الخارجية، حيث تقام الجولة السادسة أيام 25 و26 و27 أكتوبر المقبل.

ويشهد اليوم الأول، مواجهة العين أمام مضيفه دبا الحصن، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، ويحل كلباء ضيفاً على الوحدة، في السابعة والنصف مساءً، وفي اليوم الثاني، تقام 3 مواجهات، هي العروبة وبني ياس، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، بينما يحل خورفكان ضيفاً على الجزيرة، والوصل ضيفاً على عجمان، وتقام المباراتان في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي اليوم الثالث، تجرى المباراة الأولى بين البطائح والنصر، في الساعة الرابعة و55 مساءً، بينما يحل الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي باستاد راشد في «قمة الكبيرين»، في الساعة السابعة والنصف مساءً.