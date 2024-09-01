«البداية الاستثنائية» تمنح برشلونة بشائر الخير



سلطان آل علي (دبي)



بدأ برشلونة الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم بـ«انطلاقة استثنائية»، حيث نجح في الفوز بأول أربع مباريات، ووضع هذا الأداء «البارسا» في صدارة الترتيب، وعزز من حظوظه في المنافسة على لقب «الليجا»، خاصة في ظل التاريخ الذي يشير إلى نجاح النادي في الفوز بالبطولة، في مواسم سابقة، عندما يحصد «العلامة الكاملة»، في أول 4 جولات.

ولم تكن البداية سهلة إطلاقاً، حيث انتزع برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك الفوز على فالنسيا في ملعبه بنتيجة 2-1، وبلباو بالنتيجة نفسها، وكرر السيناريو أمام رايو فايكانو، وفي الجولة الرابعة، اكتسح ريال بلد الوليد بـ«سباعية» نظيفة، تؤكد أنه مستعد للمنافسة على اللقب بقوة.

ووفقاً للإحصائيات، فإن برشلونة بدأ موسمه بأربعة انتصارات متتالية 11 مرة من قبل، نجح في الفوز بالبطولة في تسع منها، وتشمل مواسم 1984-1985 و1990-1991 و1997-1998 و2009-2010 و2012-2013 و2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019، وفي الموسمين 1972-1973 و2013-2014، حلّ وصيفاً خلف أتلتيكو مدريد.

اللافت في الإحصائيات أن ريال مدريد لم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني، في أي موسم بدأ فيه برشلونة بأربعة انتصارات متتالية منذ عام 1961، هذا يمنح برشلونة دفعة معنوية كبيرة، حيث يضع ضغطاً إضافياً على غريمه التقليدي ريال مدريد للحاق بركب الصدارة منذ بداية الموسم.

من الواضح أن البداية القوية تمنح برشلونة الأفضلية، ليس فقط من حيث النقاط، ولكن أيضاً من حيث الثقة والإصرار على استعادة لقب الدوري الإسباني، مع الأداء الجماعي المتميز، والقيادة الفنية الذكية، ويبدو أن برشلونة يملك كل الأدوات اللازمة للنجاح هذا الموسم.