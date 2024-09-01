الإثنين 2 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يتعاقد مع متعب الحربي في صفقة قياسية

الهلال يتعاقد مع متعب الحربي في صفقة قياسية
1 سبتمبر 2024 14:27

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يبدأ الإعداد لـ «مجموعات الأبطال»
بنزيمة يعد جماهير الاتحاد بلقب الدوري


حسم الهلال السعودي صفقة انتقال لاعب الشباب متعب الحربي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، مع الدخول أندية سعودية في منافسة كبيرة على الصفقة.
وترددت أنباء عن أن الهلال دفع 130 مليون ريال، مع إعارة لاعبه مصعب الجوير إلى الشباب، لإتمام الصفقة، التي أصبحت أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.
وكان النصر عرض مبلغ 80 مليون ريال، من أجل الظفر بخدمات الحربي، وكان قريباً من حسم الصفقة، قبل أن يرفع الهلال عرضه، ويحسم انتقال اللاعب.
وتعد هذه ثاني صفقة يبرمها الهلال هذا الصيف، بعد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، فيما ينتظر أن يعلن رسمياً عن صفقة ثالثة تتمثل في البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا، والتي ستكلف النادي 40 مليون يورو، بحسب تقارير إعلامية.
الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي ستنتهي بنهاية الاثنين.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
الشباب
آخر الأخبار
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
الرياضة
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
اليوم 19:00
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
اليوم 18:49
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
اليوم 18:33
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
الرياضة
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©