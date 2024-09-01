نابولي يوضح أن أوسيمين اختار «عدم اللعب»!



روما (أ ف ب)



أوضح نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم قبل الماضي، أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هو من اختار عدم اللعب للفريق الذي استبعده عن قائمته للدوري المحلي، بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي أو أهلي جدة السعودي.

ولم يظهر أوسيمين، هداف الدوري لموسم 2022-2023، في القائمة التي قدمها نابولي إلى رابطة «سيري أ»، وذلك لأنه «كان واضحاً جداً بعدم رغبته في اللعب لنابولي، فقمنا بخيارات أخرى»، وفق ما أفاد مدير النادي جوفاني مانا.

وقال مانا قبيل المباراة التي فاز بها الفريق الجنوبي على بارما 2-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، لشبكة «دازون» للبث التدفقي «الوضع واضح جداً، كان كذلك منذ نهاية الموسم الماضي، وأعرب فيكتور عن رغبته المطلقة في عدم البقاء في نابولي، وعدم اللعب لنابولي، وحاولنا إسعاده».

وتابع «ثم هناك طلب وعرض، اعتقدنا أننا أنهينا المفاوضات، لكن بعد ذلك لم تتم صفقة انتقاله، اشترينا البلجيكي روميلو لوكاكو، واحتفظنا بجاكومو راسبادوري والأرجنتيني جيوفاني سيميوني، وذلك لم يأتِ من فراغ».

وأردف «في هذه اللحظة، نحافظ على نفس المقاربة التي اعتمدناها منذ البداية، أعرب عن رغبته في عدم اللعب لنابولي، لذلك قمنا بخيارات أخرى».

وبعدما أقفل سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وبالتالي خروج تشيلسي من الصورة، سُئل مانا عما إذا كان احتمال انتقال أوسيمين إلى الدوري السعودي ما زال قائماً، فأجاب «سوق الانتقالات في بعض الدول لا يزال مفتوحاً، هناك العديد من الخيارات، لكني لا أعتقد أن فيكتور سيذهب إلى السعودية في هذه النافذة من الانتقالات»، لاسيما أن باب قيد اللاعبين الجدد في الدوري السعودي يقفل ليل الاثنين.

ومن أجل تعويض فشل التعاقد مع أوسميين، ضم الأهلي المهاجم الإنجليزي إيفان توني من برنتفورد بعقد يمتد حتى 2028.

ويشكل وضع أوسيمين ثقلاً مالياً كبيراً على النادي، إذ بيعه كان سيؤمن الأموال لإجراء تعاقدات جديدة.

وتطرق مانا إلى ذلك «كانت أفكارنا واضحة منذ البداية، كنا ننتظر بيع فيكتور لتمويل هذه العمليات، لكن البيع لم يتم، وتولى الرئيس أوريليو دي لاورنتيس مسؤولية الاستثمار، تحمل كل المخاطر، وكان مذهلاً».

وكان أوسيمين (25 عاماً) محل اهتمام كبير خلال صيف 2023 بعد أن سجل 26 هدفاً في الدوري الإيطالي، وكان أحد مهندسي تتويج نابولي الثالث في تاريخه.

لكنه قدّم موسماً تالياً مخيباً، واكتفى بتسجيل 15 هدفاً ليحتل فريقه المركز العاشر الموسم الفائت.

وبما أن نابولي وضع في عقده شرطاً تعجيزياً بقيمة 130 مليون يورو للسماح له بالرحيل، فإن الأندية المهتمة لم تبادر إلى دفع هذا المبلغ.

ولم يتفق تشيلسي ونادي أهلي جدة مع مطالبات النادي الإيطالي ولا مع مطالبات اللاعب في ما يتعلق بالراتب.

وتعاقد نابولي مع مدرب جديد هو أنتونيو كونتي الذي قرر الاعتماد على لوكاكو قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعدما سبق للبلجيكي أن لعب تحت إشرافه، حين قادا الإنتر إلى لقب الدوري عام 2021.