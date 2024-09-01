هالاند: أطمح إلى المزيد من الأهداف مع «السيتي»



لندن (د ب أ)



عبر القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، عن رغبته في تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك»، قاد بها فريقه مانشستر سيتي للفوز على وستهام يونايتد 3-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، وهو أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال ثلاث مباريات.

وحتى الآن سجل هالاند 70 هدفاً في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونال لقب «هاتريك» للمرة الثامنة في الدوري الممتاز والأولى خارج ملعب الاتحاد.

وقال هالاند «أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بالنشاط، لقد حصلت على إجازة طويلة وفترة تحضيرية طويلة للموسم، أشعر أنني بحالة جيدة».

وأضاف: «لقد مرت السنوات هنا بسرعة، والآن لدي قسط من الراحة في جسدي وقدمي، أشعر أنني بحالة جيدة حقاً الآن، وأنا مستعد للمزيد».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن هالاند قوله «لا أحد يعرف مدى أهمية أخذ قسط من الراحة، إلا لاعبي كرة القدم، في النهاية عليك أن تهدئ جسدك وعقلك، لأن الموسم طويل وليس سهلاً كما يعتقد الجميع، أشعر بالانتعاش، وأشعر أنني بحالة جيدة، هذا هو أهم شيء».

وتابع «لقد أحببت حقاً الهدف الثاني، لقد أحببت جميع الأهداف بالطبع، ولكن الهدف الثاني كان جميلاً، كرة جميلة من ريكو لويس، لمسة أولى مثالية ولم تكن نهاية سيئة».

وأشار «أحب تسجيل هذه الأهداف، أحب التسديد بقوة في بعض الأحيان، ليس التسديدات السهلة فقط، من الجيد أن أحصل على القليل من القوة من جسدي، أنا سعيد بالطبع، ثلاث نقاط هي أهم شيء، لذلك أنا سعيد».

وأوضح هداف مانشستر سيتي «أشعر بمزيد من الانتعاش والنشاط، لذلك عندما تفعل ذلك يمكنك التدرب على الأشياء التي تريد أن تصبح أفضل فيها من التدريب، أشعر أنني بحالة جيدة، أريد أن أصبح أفضل، أنا سعيد».

ويرى هالاند أنه من السابق لأوانه التفكير في سباق اللقب ويحرص على البقاء على أرض الواقع، مشيراً «لم يتراجع أرسنال بعد، ثلاث مباريات وتسع نقاط، هذه بداية رائعة».

وختم هالاند حديثه بالقول «دعونا لا نفكر في المستقبل البعيد، لأنه من المحتمل أن يكون هناك 70 مباراة متبقية هذا الموسم، دعونا نتنفس قليلاً ونتعامل مع الأمر مباراة بمباراة».