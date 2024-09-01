البرازيل تستعرض بـ «التسعة» في «مونديال السيدات»



بوجوتا (د ب أ)



اكتسحت البرازيل منافستها فيجي 9 - صفر فجر، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في كولومبيا.

وفي مباريات أخرى، تعادلت الكاميرون مع المكسيك 2-2، وفرنسا مع كندا 3 -3، وفازت كولومبيا على أستراليا 2 - صفر. وعلى ملعب أتاناسيو جيراردوت في ميديلين، سيطر منتخب البرزيل بشكل كامل على مجريات اللقاء الذي جمعه مع فيجي التي تأهلت للمرة الأولى في تاريخها إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً.

وبعد مرور 4 دقائق فقط سجلت لارا هدف الافتتاح، ثم أضافت فيتوريا أمارال الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين التاسعة و24، وسجلت فينديتو هدفين في ظرف دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم «السيليساو» بخماسية نظيفة.

وكما حدث في الشوط الأول، تمكنت بريسكيلا من تسجيل الهدف السادس بعد 4 دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني، لكن هذه المرة من ضربة الجزاء، فيما سجلت ميلينا الهدف السابع في الدقيقة 77، وأضافت فرناندا الهدف الثامن في الدقيقة 82، قبل أن تختم جيسلي مهرجان الأهداف عند الدقيقة 86.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، تعادلت فرنسا مع كندا بثلاثة أهداف لمثلها.

وتقدمت كندا بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق نيا روز، لكن سرعان ما أدركت فرنسا التعادل عن طريق دانا سكانابيكو في الدقيقة الثامنة، ثم أحرزت زوي ماركسيني الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 22.

وعادت دانا وأدركت التعادل لفرنسا مع بداية الشوط الثاني، فيما أضافت هيلاري دياز الهدف الثالث في الدقيقة 67، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه لفوز أول للفرنسا، تمكنت أنابيلي تشوكو من تسجيل الهدف الثالث لكندا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

وفي المجموعة الأولى، فازت كولومبيا صاحبة الأرض على أستراليا بهدفين دون رد عن طريق يوناريا لوبيز في الدقيقة 52 وليندا كايسيدو أفضل لاعبة شابة في العالم لعام 2023، وصاحبة أفضل هدف في كأس العالم للسيدات 2023، الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى تعادلت الكاميرون مع المكسيك بهدفين لمثلهما.

وتقدمت المكسيك بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط من البداية عبر باولا جارسيا ثم أضافت مونتسيرات سالديفار الهدف الثاني في الدقيقة 40 لكن ناعموي إيتو تقمصت دور البطولة وردت بهدفين للفريق الكاميروني.