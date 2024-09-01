فقير ينضم إلى قائمة «أبطال المونديال» في ملاعبنا



مراد المصري (أبوظبي)



أصبح الفرنسي نبيل فقير، المنضم إلى الجزيرة، أحدث اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بلقب كأس العالم خلال مسيرتهم، وينشط في ملاعبنا، ضمن قائمة من «الأسماء اللامعة».

وظهر فقير في قائمة منتخب «الديوك» في «مونديال روسيا 2018»، وشارك في الشوط الثاني من المباراة النهائية التي تفوق فيها على كرواتيا ليحرز اللقب، وينضم إلى القائمة التاريخية للاعبين رفعوا الكأس الغالية.

ومن أبرز الأسماء التي سبق لها الفوز في كأس العالم، والمشاركة في «دوري المحترفين»، الإسباني أندريس إنييستا الذي سجل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا، ليُتوج معه بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ولعب في فريق الإمارات خلال الموسم الماضي.

وكذلك الإيطالي فابيو كانافارو، قائد منتخب بلاده في كأس العالم 2006 بألمانيا، ولعب في شباب الأهلي لاحقاً، ليكون أحد اللاعبين في ملاعبنا أيضاً.

وظهر لفترة قصيرة كل من الإيطالي لوكا توني بطل «مونديال 2006»، الذي لعب للنصر، والفرنسي دافيد تريزيجيه بطل «مونديال 1998»، الذي انضم إلى بني ياس.

أما على صعيد منتخبنا الوطني، فظهر معه اثنان من المدربين البرازيليين الذين حصدوا لقب كأس العالم خلال مسيرتهم، وهما ماريو زاجالو بطل «مونديال 1970»، وكارلوس ألبرتو بيريرا بطل «مونديال 1994»، إذ قاد الأول «الأبيض» للتأهل إلى «مونديال 1990»، فيما أشرف الثاني على تدريبه في النهائيات.