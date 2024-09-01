لاعب نابولي الجديد يتعرض للسرقة بقوة السلاح

روما (أ ف ب)



تعرض لاعب نابولي الجديد، البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح، بعد فوزه فريقه على بارما 2- 1 في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته في منشور على إنستجرام.

وتعرض الجناح البالغ 27 عاماً، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، بعدما اقتربت منه دراجة نارية، قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان نيريس في طريقه إلى فندق جراند هوتيل باركرز بصحبة زوجته وابنته، حين حصلت عملية السرقة.

ونتيجة الصدمة، لم يتوقف البرازيلي لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات مع المشجعين الذين كانوا بانتظاره خارج الفندق، وقد بررت زوجته ذلك برسالة اعتذار على إنستجرام.

وكتبت كيرا وينونا في قصة على إنستجرام: «يود دافيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج»، موضحة: «أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان على دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح».

انضم نيريس إلى نابولي مقابل 28 مليون يورو وحقق تمريرتين حاسمتين في مباراتيه الأوليين، آخرهما ليل السبت، حين منح الكاميروني أندري زامبو أنجيسا فرصة تسجيل هدف الفوز على بارما في الثواني الأخيرة.