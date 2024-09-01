الإثنين 2 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي: «ميركاتو» نابولي «محبط»!

كونتي: «ميركاتو» نابولي «محبط»!
1 سبتمبر 2024 17:24

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
روما يُسقط يوفنتوس في «الفخ السلبي»!
لاعب نابولي الجديد يتعرض للسرقة بقوة السلاح


أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، عن عدم رضاه بشأن انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، في وقت يعاني فيه فريقه من مخاطر الإصابات بين صفوفه، عقب الفوز على بارما 2-1 بالدوري الإيطالي.
وتقدم يواني بوني بهدف لبارما من ضربة جزاء في الدقيقة 19، في المقابل لم يظهر نجوم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري بمستوى جيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
وكانت أحداث الشوط الثاني ساخنة ومثيرة، حيث كانت نقطة التحول في مشاركة الوافد الجديد روميلو لوكاكو المنضم من تشيلسي الإنجليزي بدلاً من راسبادوري في الدقيقة 62.
وزادت المهمة صعوبة على بارما بعد طرد حارس مرماه زينو سوزوكي، نتيجة عرقلة دافيد نيريز المنفرد بالمرمى في الدقيقة 75، ليتحول ديل براتو إلى حارس، بعدما استنفد فابيو بيكيا مدرب بارما كل تبديلاته.
واحتسب الحكم ضربة جزاء ضد بارما، بعد عرقلة السويدي بونتوس ألمكفيست لدافيد نيريز، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت بإلغاء هذا القرار في الدقيقة 88.
واستفاد أنطونيو كونتي مدرب نابولي من البدلاء بالشكل الأمثل، في توقيت قاتل حيث مرر ليوناردو سبينازولا كرة إلى لوكاكو، ليسدد المهاجم البلجيكي بقوة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبعدها بأربع دقائق لعب نيريز كرة عرضية من الجهة اليمنى انقض عليها لاعب الوسط الكاميروني أندريه زامبو إنجيسا برأسية قوية ليتقدم نابولي بهدف ثانٍ.
وبهذا الفوز الثمين رفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بارما عند أربع نقاط في المركز التاسع. وقال كونتي في تصريحات صحفية: «نأخذ النقاط الثلاث واضعين في اعتبارنا أن علينا العمل بعد هذا العبث في فترة الانتقالات». وأضاف: «المدربون عليهم أن يدربوا اللاعبين الذين في طريقهم للرحيل، وانتظار لاعبين لم يسبق لهم العمل معهم، ودون معرفة حالتهم لدى وصولهم».
وأشار كونتي: «لم يكن لدينا أي لاعب خط وسط على مقاعد البدلاء، بعد رحيل جينارو إيكارينو وكولي ساكو على سبيل الإعارة، توجب علينا أن ندعو لعدم حدوث مشكلة لستانيسلاف لوبوتكا وانجويسا».
وقال: «أتمنى أن تتغير الأمور في المستقبل، في ظل استعداد الجميع لتغيير الأنماط واللوائح، ولم نجلب لاعبين للبناء عليهم في الفريق ولكن لسد الفجوات، وأنا سعيد بالعمل الذي قام به النادي». 

 

الدوري الإيطالي
نابولي
أنطونيو كونتي
بارما
لوكاكو
آخر الأخبار
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
الرياضة
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
اليوم 19:00
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
اليوم 18:49
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
اليوم 18:33
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
الرياضة
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©