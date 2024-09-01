كونتي: «ميركاتو» نابولي «محبط»!



روما (د ب أ)



أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، عن عدم رضاه بشأن انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، في وقت يعاني فيه فريقه من مخاطر الإصابات بين صفوفه، عقب الفوز على بارما 2-1 بالدوري الإيطالي.

وتقدم يواني بوني بهدف لبارما من ضربة جزاء في الدقيقة 19، في المقابل لم يظهر نجوم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري بمستوى جيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وكانت أحداث الشوط الثاني ساخنة ومثيرة، حيث كانت نقطة التحول في مشاركة الوافد الجديد روميلو لوكاكو المنضم من تشيلسي الإنجليزي بدلاً من راسبادوري في الدقيقة 62.

وزادت المهمة صعوبة على بارما بعد طرد حارس مرماه زينو سوزوكي، نتيجة عرقلة دافيد نيريز المنفرد بالمرمى في الدقيقة 75، ليتحول ديل براتو إلى حارس، بعدما استنفد فابيو بيكيا مدرب بارما كل تبديلاته.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ضد بارما، بعد عرقلة السويدي بونتوس ألمكفيست لدافيد نيريز، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت بإلغاء هذا القرار في الدقيقة 88.

واستفاد أنطونيو كونتي مدرب نابولي من البدلاء بالشكل الأمثل، في توقيت قاتل حيث مرر ليوناردو سبينازولا كرة إلى لوكاكو، ليسدد المهاجم البلجيكي بقوة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبعدها بأربع دقائق لعب نيريز كرة عرضية من الجهة اليمنى انقض عليها لاعب الوسط الكاميروني أندريه زامبو إنجيسا برأسية قوية ليتقدم نابولي بهدف ثانٍ.

وبهذا الفوز الثمين رفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بارما عند أربع نقاط في المركز التاسع. وقال كونتي في تصريحات صحفية: «نأخذ النقاط الثلاث واضعين في اعتبارنا أن علينا العمل بعد هذا العبث في فترة الانتقالات». وأضاف: «المدربون عليهم أن يدربوا اللاعبين الذين في طريقهم للرحيل، وانتظار لاعبين لم يسبق لهم العمل معهم، ودون معرفة حالتهم لدى وصولهم».

وأشار كونتي: «لم يكن لدينا أي لاعب خط وسط على مقاعد البدلاء، بعد رحيل جينارو إيكارينو وكولي ساكو على سبيل الإعارة، توجب علينا أن ندعو لعدم حدوث مشكلة لستانيسلاف لوبوتكا وانجويسا».

وقال: «أتمنى أن تتغير الأمور في المستقبل، في ظل استعداد الجميع لتغيير الأنماط واللوائح، ولم نجلب لاعبين للبناء عليهم في الفريق ولكن لسد الفجوات، وأنا سعيد بالعمل الذي قام به النادي».