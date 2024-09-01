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الرياضة

وليامز: بلباو يملك قلبي

وليامز: بلباو يملك قلبي
1 سبتمبر 2024 17:26

 
مدريد (د ب أ)

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أكد الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامز أنه يشعر بالسعادة في صفوف فريقه أتلتيك بلباو في الوقت الراهن، لكن لا يعرف أين يكمن مستقبله.
وجذب وليامز أنظار برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد مشوار رائع مع منتخب إسبانيا في رحلة التتويج بلقب «يورو 2024».
وشارك وليامز في ست من أصل سبع مباريات خلال البطولة القارية التي جرت في ألمانيا، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة. ويمتد عقد وليامز مع بلباو لمدة ثلاثة أعوام، لكن لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 55 مليون يورو، يسمح له بالرحيل، لكنه لم يقم أي نادٍ بتفعيل الشرط الجزائي، مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
وقال وليامز لمنصة «دازن»: هناك محاولات من أندية عدة، أديت بشكل جيد في اليورو، هذا إنجاز رائع.
وأضاف: لدي العديد من الأندية للاختيار من بينها، لكن قلبي مع بلباو، أشعر بالسعادة هنا.

الدوري الإسباني
بلباو
برشلونة
أرسنال
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