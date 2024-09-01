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الرياضة

نوري شاهين: دورتموند يحتاج إلى التطور

نوري شاهين: دورتموند يحتاج إلى التطور
1 سبتمبر 2024 17:28

 
دورتموند (د ب أ)

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طالب نوري شاهين المدير الفني لبوروسيا دورتموند، بضرورة تحسن أداء فريقه، بعد تعادله سلبياً مع مضيفه فيردر بريمن، في الدوري الألماني لكرة القدم.
ولم تظهر الأنياب الهجومية لدورتموند طوال المباراة، باستثناء تسديدة من مسافة 20 ياردة لكريم أديمي.
وسدد لاعبو دورتموند تسع كرات فقط على مرمى الخصم، ولمسوا الكرة داخل منطقة جزاء بريمن 13 مرة فقط.
وازدادت الأوضاع سوءاً بالنسبة لدورتموند، بعد طرد مدافعه نيكو شلوتربيك في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني.
وقال شاهين في تصريحات صحفية: «علينا أن نؤدي بشكل مختلف، حتى لو جرت بعض التغييرات على قوام الفريق، بجانب وجود مدرب جديد».
وأضاف: «سيكون عذراً رخيصاً القول إن هذا حدث بسبب سوق الانتقالات الصيفية، لقد عملنا بشكل جيد للغاية في سوق الانتقالات، ومازال من المتوقع أن نلعب بشكل أفضل.
وحصد دورتموند أربع نقاط من أول مباراتين له في البوندسليجا، ويستضيف هايدنهايم في مباراته التالية يوم 13 سبتمبر قبل أن يواجه كلوب بروج البلجيكي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بعدها بخمسة أيام.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا دورتموند
فيردر بريمن
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