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الرياضة

روزه: لايبزج «مذهل»

روزه: لايبزج «مذهل»
1 سبتمبر 2024 17:30

 
لايبزج (د ب أ)

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وجه نادي لايبزج إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه في مرحلة مبكرة من موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب 3-2، وألحق به الهزيمة الأولى منذ 35 مباراة.
وتُوج ليفركوزن في الموسم الماضي بلقب «البوندسليجا» للمرة الأولى في مسيرته، وبسجل خالٍ من الهزائم، في ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ المسابقة، قبل أن يتبع ذلك بحصد لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.
لكن لايبزج نجح أخيراً في إلحاق الهزيمة الأولى بليفركوزن بعد 35 مباراة لم يذق خلالها إلا الانتصارات أو التعادلات.
وقلب لايبزج تأخره بهدفين أمام ليفركوزن، إلى فوز مثير بثلاثية ليسجل انتصاره الثاني على التوالي هذا الموسم، ويصعد لقمة الترتيب.
وتعرض ماركو روزه مدرب لايبزج للطرد بعد مضي 26 دقيقة فقط من بداية المباراة.
وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونج بهدف لليفركوزن في الدقيقة 39 ثم أضاف الإسباني اليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وفي الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول رد السلوفيني كيفن كامبل بهدف للايبزج، وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم البلجيكي الدولي لويس أوبيندا دور البطولة، إذ سجل هدف التعادل للايبزج في الدقيقة 58، ثم عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80.
وتصدر لايبزج جدول الترتيب مؤقتاً برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.
وقال روفن شرودر المدير الرياضي للايبزج «ينبغي أن نثق بأنفسنا لأن لدينا إمكانات مذهلة».
من جانبه، قال ماركو روزه مدرب لايبزج «ليفركوزن كان خطيراً بشكل مستمر، لكن لا يبدو وأنه تفوق علينا، وفي النهاية قام أولادي بعمل مذهل، لم يشعروا بالرضا، لعبوا وقاتلوا من أجل الفوز، نتعامل بسعادة مع هذا الانتصار».
من جانبه قال كامبل «لقد ضربنا بقوة باردة مثل الجليد».
وأضاف «وثقنا في قدرتنا على تحقيق ذلك، هناك إرادة كبيرة وراء ذلك، ساندنا بعضنا بعضاً، كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة لأن ليفركوزن يقدم كرة رائعة».

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
لايبزج
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