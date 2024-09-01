«الثلاثي المحترف» بأوروبا ينتظمون في معسكر «الأبيض»



معتز الشامي (أبوظبي)



انتظم المحترفون الثلاثة بأوروبا، في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم، والذي دخله «الأبيض» في جزيرة السعديات بأبوظبي منذ السبت الماضي، استعداداً للمباراتين المرتقبتين أمام قطر وإيران 5 و10 سبتمبر الجاري، في مستهل المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

ونجحت جهود اتحاد الكرة في الترتيب لوصول اللاعبين الثلاثة قبل موعدهم الرسمي بوقت كافٍ، بسبب ضيق الوقت للتحضيرات لمباراة قطر في الدوحة يوم الخميس المقبل، حيث وصل ماكانزي هنت لاعب فليتوود الإنجليزي، وعدلي محمد حارس ساوثهامبتون الإنجليزي، إلى جانب جونيور ندياي مهاجم مونبلييه الفرنسي.

وقرر الجهاز الفني استبعاد كلاً من سلطان عادل ومحمد جمعة لاعب شباب الأهلي، حيث لا يزال الأول في مرحلة الاستشفاء، بعد الإصابة التي لحقت به، ولم يدخل التدريبات الجماعية لفريقه إلا مؤخراً، ويحتاج إلى وقت أطول لاستعادة عافيته وجاهزيته الفنية، بينما أعلن اتحاد الكرة أن استبعاد محمد جمعة، لارتباطه بالخدمة الوطنية.

ويؤدي «الأبيض» تدريباته على فترتين يومياً، منذ بدء التجمع السبت الماضي، ويتعلق التدريب الصباحي بالجانب البدني في «صالة الجيم»، بينما يتم تخصيص التدريبات المسائية للتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية.

وعلى الجانب الآخر، دعا اتحاد الكرة ممثلو وسائل الإعلام، لحضور تدريبات المنتخب الوطني يوم الاثنين، والتي ستكون مفتوحة أمام الجميع، في ظل حملة تشجيع ومؤازرة المنتخب الذي يبدأ مشواره نحو تحقيق حلم التأهل إلى «مونديال 2026».

وتضم قائمة منتخبنا 28 لاعباً هم خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خطيف، عدلي محمد، وخالد الهاشمي، محمد العطاس، كوامي، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبد الله إدريس، عبد الرحمن صالح، وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماكانزي هانت، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، علي صالح، فهد بدر، فابيو ليما، وجونيور نيداي وكايو كانيدو.