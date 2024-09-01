«أكاديمية M.O.D» بطل دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

دبي (الاتحاد)



اختتمت بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نادي شباب الأهلي.

وحضر منافسات اليوم الثالث، وشارك في تتويج الفائزين يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو؛ وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي؛ وأحمد الجناحي، ضابط رئيسي تنفيذ فعاليات في مجلس دبي الرياضي.



وسجلت نسخة هذا العام على مدار أيامها الثلاثة مشاركة 74 نادياً وأكاديمية من مختلف دول العالم، بزيادة لافتة عن نسخة العام الماضي التي شارك فيها 64 نادياً وأكاديمية.

وشهد اليوم الختامي منافسات فئتي المحترفين والهواة، بمشاركة 310 لاعبين ولاعبات، وامتلأت المدرجات بالجماهير التي جاءت لتشجيع اللاعبين، وأضفت على أجواء البطولة مزيداً من الحماس والندية، وسط عروض مهارية وفنية مذهلة قدمها الرياضيون.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D بطلاً، وأكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران: «حققت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو العديد من المكاسب المهمة، بدءاً من استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود والبني والبنفسجي، والذين قدموا أداءات مميزة أمتعت الجمهور، ووصولاً إلى تقديمها المناخ المثالي للمواهب الواعدة من فئات الأشبال والبراعم لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في التركيز على الفئات السنية الأصغر بصفتها مستقبل جوجيتسو الإمارات».

وأشار البطران إلى دور البطولة في تعزيز جاهزية اللاعبين وصقل مهاراتهم، حيث سمحت لهم بمنافسة لاعبين متمرسين يتمتعون بمسيرات طويلة في اللعبة، وبالتالي التحضير بشكل قوي للاستحقاقات القادمة.

وقال: «قدم لاعبو الإمارات أداءً رفيع المستوى على مدار أيام البطولة، وحصدوا العديد من الذهبيات في مختلف الفئات، ولمسنا مدى العزيمة والإصرار الذي أظهروه خلال النزالات لأجل الفوز، ولا ننسى أيضاً الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات في الدولة ومشاركتهم المكثفة في البطولة».



وقال علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يسرنا حضور النسخة السادسة من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث يظهر جلياً مدى الجهود التي يبذلها اتحاد الجوجيتسو على المستويات المحلية والقارية والدولية، ولا سيما في عدد الفعاليات والبطولات وعدد اللاعبين والنجوم المشاركين، وعدد الأبطال الإماراتيين الحاصلين على ميداليات دولية، كما نحظى بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بما يسهم في دعم جميع اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والوزنية، ونرى اليوم العديد من الأبطال الإماراتيين يشاركون في البطولات العالمية ويحصدون المراكز الأولى فيها، بفضل تنظيم بطولات وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، وسعداء بمواصلة التعاون مع اتحاد الجوجيتسو خلال الفترة المقبلة لاستضافة المزيد من البطولات في دبي».