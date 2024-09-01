«شطرنج الفجيرة» يتعاقد مع مدرب عالمي



الفجيرة (الاتحاد)



تعاقد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، مع مدرب الشطرنج العالمي «الجراند ماستر» الألماني أركادي نيديتش، للإشراف التدريبي على لاعب المنتخب والنادي عمار السدراني، للمساهمة بتطوير مهاراته الفنية، لتعزيز الخطة الاستراتيجية لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وإضافة إلى دعم اللاعب للحصول على لقب أستاذ دولي كبير، تمهيداً لتحقيق إنجازات تليق بدولة الإمارات.

وقام الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، بتوقيع العقد مع المدرب، مثمناً الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم اللاعب للاستحقاقات القادمة.

ووصف الدكتور آل بركت، التعاقد مع المدرب الجديد، بأنه خطوة استراتيجية على الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات الشطرنجية مستقبلاً، حيث إن المدرب يملك سيرة شطرنجية متميزة، بفوزه على أبطال عالميين، والتي وضعته ضمن أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم على مدار 20 عاماً، حافظ خلالها على وجوده ضمن قائمة المئة الأفضل في العالم، إضافة إلى كونه مدرباً خبيراً.

وأشار آل بركت إلى أن أسرة النادي تتطلع إلى نقلة نوعية مضافة للاعب السدراني خلال الفترة القادمة.

من جهته، أكد محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حرص النادي على تطوير الموهبة الشطرنجية للاعب عمار السدراني بأفضل السبل الممكنة، وتوفير بيئة تدريبية وتنافسية احترافية، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يدعم جميع لاعبيه في الحاضر والمستقبل، ويتطلع من ذلك إلى وصول النادي للعالمية.

يذكر أن عمار السدراني أحد الفائزين بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي عام 2017، وتُوج بطلاً لكأس رئيس الدولة، في فئتي الناشئين والرجال، وبطلاً للإمارات للرجال في نسختين متتاليتين «2023-2024»، وبطلاً للعرب في ثلاث نسخ متتالية «2017-2019»، ومركزاً ثانياً في بطولة أسيا الغربية 2016، والعديد من المراكز الأولى في البطولات الدولية الأخرى.

بينما تنتظره المشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج مع المنتخب الأولمبي، والذي يقام في بودابست بالمجر من 10 إلى 23 سبتمبر الجاري.