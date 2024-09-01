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الرياضة

نيوكاسل يستعيد «نغمة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام توتنهام

نيوكاسل يستعيد «نغمة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام توتنهام
1 سبتمبر 2024 19:07

لندن (د ب أ)

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استعاد نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير.
وعلى ملعب سانت جيمس بارك، بادر هارفي بارنيس بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 37، وتعادل توتنهام عبر «النيران الصديقة»، عقب تسجيل دان بورن، مدافع أصحاب الأرض، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.
ومنح السويدي أليكسندر إيساك النقاط الثلاث لمصلحة نيوكاسل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 78، ليعود الفريق إلى طريق الفوز، الذي غاب عنه بتعادله 1-1 مع مضيفه بورنموث في المرحلة الماضية.
وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي افتتح مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بالفوز 1- صفر على ضيفه ساوثهامبتون، إلى 7 نقاط في المركز الرابع لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الأول في البطولة هذا الموسم، عند 4 نقاط في المركز العاشر.
وكان توتنهام بدأ مسيرته في المسابقة هذا الموسم بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه ليستر سيتي، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً 4-صفر على ضيفه إيفرتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
توتنهام
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