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الرياضة

لوكلير بطل «جائزة إيطاليا»

لوكلير بطل «جائزة إيطاليا»
1 سبتمبر 2024 19:28

 
روما (د ب أ)

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فاز شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، بسباق جائزة إيطاليا الكبرى لسباقات سيارات «الفورمولا-1» الذي أقيم في مدينة مونزا.
وحسم لوكلير السباق الذي امتد 53 لفة في حلبة مونزا، متفوقاً في اللفات الأخيرة على الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين الذي حل في المركز الثاني.
وأكمل البريطاني لاندو نوريس السائق الآخر بفريق ماكلارين والذي بدأ السباق من مركز الانطلاق، منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.
وحقق لوكلير فوزه الثاني في الموسم الجاري بعدما انتزع جائزة موناكو الكبرى في مايو الماضي.
وفي المركز الرابع جاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع، وخلفه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الخامس.
أما الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة جاء في المركز السادس، وخلفه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس سابعاً، والمكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول في المركز الثامن.
وحل الدنماركي كيفن ماجنوسن سائق فريق هاس في المركز التاسع، وأكمل التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ويليامز قائمة العشرة الأوائل.
وحقق لوكلير لقب الجائزة الكبرى في مونزا للمرة الثانية، بعد تتويج أول في 2019، ليعيد الجائزة لفريق فيراري في معقله، بعد غياب دام خمسة أعوام.
وردد السائق المولود في إمارة موناكو النشيد الوطني الإيطالي على منصة التتويج، وقال بعد الفوز بالجائزة «إنه شعور مذهل، فالمشاعر في اللفات الأخيرة كانت نفسها التي كانت في عام 2019 بدليل الفرحة الطاغية في المدرجات».

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