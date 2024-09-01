تشيلسي يعود إلى «النزيف»!



لندن (د ب أ)



عاد تشيلسي لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه كريستال بالاس، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وبادر السنغالي نيكولاس جاكسون بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل إيبيرتشي إيز لكريستال بالاس في الدقيقة 53.

ورفع تشيلسي، الذي واصل عجزه عن تحقيق الفوز على ملعب «ستامفورد بريدج» في البطولة هذا الموسم، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، حصل كريستال بالاس على أول نقطة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي في المركز السادس عشر.

وكان تشيلسي افتتح مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالخسارة صفر-2 أمام ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، قبل أن يحقق فوزاً كاسحا 6-2 على مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الماضية.

من جانبه، بدأ كريستال بالاس مشواره في البطولة هذا الموسم بالخسارة 1-2 أمام مضيفه برينتفورد، قبل أن يخسر صفر - 2 أمام ضيفه ويستهام يونايتد في المرحلة الماضية.