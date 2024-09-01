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الرياضة

«الطعنة 94» في قلب موناكو!

«الطعنة 94» في قلب موناكو!
1 سبتمبر 2024 19:39

 
باريس (أ ف ب)

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فرض لانس تعادلاً قاتلاً على مضيفه موناكو 1-1، في مباراة مثيرة، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأدرك لانس التعادل عبر البولندي بسيمسواف فرانكوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، من ركلة جزاء، بعدما كان موناكو افتتح التسجيل، بفضل السويسري دينيس زكريا «84».
وكان لانس الطرف الأفضل خلال الشوطين، وصنع العديد من الفرص في الأول أصاب في إحداها القائم الأيسر بتسديدة أدريان توماسون، قبل أن يتابعها ويسلي سعيد في العارضة «31».
واعتقد الضيوف أنهم سجلوا هدف السبق الذي حمل توقيع ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 79، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق خطأ.
وأحرز زكريا هدف التقدم لموناكو بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية «84»، وفي ما كان فريقه متوجهاً نحو الفوز، وأدرك لانس التعادل من ركلة جزاء عبر فرانكوفسكي «94».
ورفع الفريقان بهذا التعادل رصيديهما إلى سبع نقاط، حيث يتقاسمان المركز الثالث، إذ يتعادلا بفارق الأهداف.

الدوري الفرنسي
موناكو
فرنسا
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