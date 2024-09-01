ليفركوزن يحاول التعافي من «القياسية المقطوعة»!



برلين (د ب أ)



يتمثل القلق الأكبر الذي يشعر به الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، بعد أول خسارة للفريق في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد 462 يوماً و15 شهراً، في عدم وجود فرصة سريعة متاحة لإعادة ضبط الأوضاع، ووضعها في إطارها الصحيح.

ويعقب الخسارة أمام ضيفه لايبزج بنتيجة 2-3، أول فترة لروزنامة المباريات الدولية هذا الموسم، ولن يتمكن ألونسو من العمل مجدداً مع لاعبيه سوى أيام قليلة للغاية، قبل مواجهة هوفنهايم في 14سبتمبر.

وقال ألونسو بعد المباراة «لسوء الحظ، هناك فترة روزنامة المباريات الدولية، ولن أتمكن من إحضار اللاعبين إلى غرفة الملابس في أسرع وقت».

وتبقى هذه الفترة أقصر كثيراً من تلك التي أعقبت الخسارة السابقة أمام بوخوم بثلاثية في 27 مايو 2023.

وأعاد ألونسو الفريق الألماني إلى المسار الصحيح في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، ليتوج ليفركوزن بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه، ويصبح أول فريق لا يهزم على مدار موسم كامل. وخسر ليفركوزن مباراة واحدة فقط من إجمالي 53 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024، عندما سقط أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي، كما حقق رقماً قياسياً أوروبياً، بعدم خسارته في 51 مباراة متتالية في موسم.

وحافظ الفريق الألماني على هذه السلسلة، بفضل أهدافه المثيرة في اللحظات الأخيرة، وحذر ألونسو لاعبيه في فترة الإعداد قبل بداية الموسم من عدم ضمان تكرار ذلك مستقبلاً.

ولكن أداء ليفركوزن تذبذب منذ بداية الموسم، حيث فاز بكأس السوبر الألماني على شتوتجارت بركلات الترجيح، بعد تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وفاز بصعوبة بهدف في انطلاقة مشواره بكأس ألمانيا أمام كارل زايس جينا أحد أندية الدرجة الرابعة، وبعدها فرط في تقدمه بهدفين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى بالدوري الألماني، قبل أن يفوز 3-2 في الوقت بدل الضائع.

ويبقى الانتظار مطلوباً، حتى انتهاء فترة روزنامة المباريات الدولية، لتحديد سبب خسارة ليفركوزن للمباراة التي سيطر عليها، حيث سدد لاعبوه 26 تسديدة على المرمى، مقابل 8 تسديدات للمنافس، بخلاف 18 ركلة ركنية، مقابل ركنيتين لفريق لايبزج، وبلغت نسبة استحواذ ليفركوزن على الكرة 62%.

ورغم الخسارة فإن سيمون رولفس المدير الإداري لنادي ليفركوزن، قال إن الفريق قدم أفضل أداء له هذا الموسم في الشوط الأول من المباراة.