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الرياضة

جوارديولا يترقب عودة فودين

جوارديولا يترقب عودة فودين
1 سبتمبر 2024 20:18

 
لندن (د ب أ)

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أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمله في أن يكون لاعب الوسط فيل فودين جاهزاً للمشاركة مع الفريق، بعد فترة روزنامة المباريات الدولية، مثيراً الشكوك حول مشاركة اللاعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتعرض فودين للمرض في الجولات الأولى من الموسم الحالي، حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على إبسويتش تاون ثم وستهام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما لعب لمدة 45 دقيقة في المباراة الأولى أمام تشيلسي.
ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب فودين، حيث حقق بداية رائعة في الموسم، ويثق جوارديولا في أن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2023 سيكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن.
وسجل فودين 19 هدفاً وصنع ثمانية أهداف في موسم 2024-2023، كما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك كل من برينتفورد وأستون فيلا، حيث قدم السيتي أداءً مثالياً في طريقه للفوز باللقب.
وتواجد اسم فودين في قائمة لي كارسلي، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استعداداً لمواجهتي جمهورية أيرلندا وفنلندا، لكن جوارديولا ليس متأكداً من مشاركة اللاعب في تلك المباراتين. وبسؤاله حول المدة التي ستنتظرها جماهير مانشستر سيتي لرؤية فودين يلعب مجدداً أجاب جوارديولا: «أتمنى أن لا يكون الانتظار طويلا، أتمنى أن يكون جاهزاً بعد روزنامة المباريات الدولية». وأضاف: «لقد لعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة، لكنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة بعد ذلك، خضع لفحوصات، ويشعر بتحسن، لكنه ليس في الحالة المثالية بعد».
وتابع مدرب سيتي: «أفضل أن يحظى بوقت للتعافي، وأن يكون على ما يرام، وأن يعود بعد التوقف الدولي ويكون جاهزاً للمباريات».
وسيلعب مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد يوم 14 سبتمبر ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان الإيطالي في ملعب «الاتحاد» في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأربعة أيام.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
فيل فودين
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