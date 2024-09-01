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الرياضة

إيقاف ماجنوسن بسبب «12 نقطة جزاء»!

إيقاف ماجنوسن بسبب «12 نقطة جزاء»!
1 سبتمبر 2024 20:51

 
مونزا (رويترز)

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قرر مشرفو بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، معاقبة كيفن ماجنوسن سائق هاس بالإيقاف لسباق واحد، بعدما وصل عدد نقاط العقوبات التي حصل عليها الدنمركي إلى 12 نقطة جزاء على رخصة قيادته الخاصة.
وتلقى ماجنوسن، الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم، عقوبة 10 ثوان وزيادة نقطتين جزائيتين مما رفع رصيده إلى الحد الأقصى البالغ 12 نقطة جزاء في فترة عام، لتسببه في تصادم مع بيير جاسلي سائق ألبين في مونزا، ما أدى إلى الإيقاف التلقائي.
وأنهى الدنمركي السباق في المركز العاشر.
وقال المشرفون في بيان إن رخصة ماجنوسن تم تعليقها للسباق المقبل وبعد ذلك سيتم إلغاء النقاط.
وتقام الجولة 17 من البطولة المؤلفة من 24 سباقاً في باكو في 15 سبتمبر.
وقد يحل السائق الاحتياطي في فيراري أوليفر بيرمان، الذي سيقود لفريق هاس الموسم المقبل، محل ماجنوسن بعد ظهوره لأول مرة في السعودية في مارس بديلاً لكارلوس ساينز في فيراري، حيث احتل المركز السابع.

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