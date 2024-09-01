بادوسا إلى ربع نهائي «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)



بلغت الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة 29 عالمياً الدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها السهل على الصينية وانغ يافان 6-1 و6-2.

وفي سن الـ26 عاما، باتت بادوسا أول لاعبة إسبانية تبلغ ربع نهائي فلاشينج ميدوز منذ كارلا سواريز عام 2018.

كما وصلت المصنّفة ثانية عالمياً سابقاً إلى الدور ذاته مرة واحدة في بطولات جراند سلام وكان ذلك في رولان جاروس عام 2021.

كما كانت أول إسبانية تبلغ ثمن النهائي في نيويورك منذ جاربين موجوروسا عام 2021، وفي حال نجحت في الوصول إلى نصف النهائي تكون أول من يحقق هذا الإنجاز منذ مواطنتها كونشيتا مارتينيز في عام 1996.

ولكن من أجل أن تشق طريقها إلى المربع الذهبي يتوجب بداية على بادوسا أن تفوز إما على الأميركية كوكو جوف الثالثة حاملة اللقب أو مواطنة الأخيرة إيما نافارو.

ولم تواجه بادوسا التي أنقذت كرة المباراة في ثمن النهائي أمام الرومانية إيلينا-جابرييلا روزه 4-6 و6-1 و7-6، مقاومة تذكر من منافستها الصينية المصنفة 80.

دام الشوطان الأوليان في المجموعة الأولى 17 دقيقة وتقدمت بادوسا 5-0 بعد قرابة نصف ساعة، قبل أن تحسم 6-1.

وبعدما تعادلتا 2-2 في المجموعة الثانية، فرضت الإسبانية تفوقها وفازت بأربعة أشواط توالياً لتحسم النتيجة لمصلحتها 6-2 فالمباراة.