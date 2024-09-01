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الرياضة

ليفربول يضرب «الشياطين» بـ «ثلاثية»

ليفربول يضرب «الشياطين» بـ «ثلاثية»
1 سبتمبر 2024 21:16

 
لندن (د ب أ)

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أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفاً، وصنع هدفين آخرين، ليقود ليفربول إلى انتصار ثمين ومستحق 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لليفربول، اللذين أحرزهما زميله الكولومبي لويس دياز في الدقيقتين 35 و42 على الترتيب، قبل أن يحرز «الفرعون المصري» الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب «أولد ترافورد».
وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة العريقة، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز ليفربول 2-صفر على مضيفه إبسويتش تاون، وكذلك ضيفه برينتفورد في المرحلتين الأولى والثانية.
وأسهم صلاح بستة أهداف من إجمالي 7 أهداف، أحرزها ليفربول بالبطولة في الموسم الحالي، عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلها لزملائه.
وبات هذا هو الانتصار الأول لليفربول على مانشستر يونايتد في مباراة رسمية، منذ فوزه الكاسح 7- صفر على الفريق الملقب بـ «الشياطين الحمر» في مارس 2023 بالدوري الإنجليزي.
كما يعتبر هذا هو الفوز الأول لليفربول بمعقل مانشستر يونايتد منذ انتصاره الكبير 5-صفر عليه في أكتوبر 2021.
ورفع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة، رصيده إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة الأولى، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي «المتصدر»، المتساوي معه في نفس الرصيد.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي فاز 1- صفر على ضيفه فولهام في المباراة الافتتاحية للمسابقة هذا الموسم وخسر 1-2 أمام مضيفه برايتون في المرحلة الماضية، عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر، موجها صدمة جديدة لآمال جماهيره التي تحلم بالفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق الأحمر منذ موسم 2012 - 2013.

 

الدوري الإنجليزي
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