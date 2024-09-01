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الرياضة

بايرن ميونيخ يعبر فرايبورج بـ «ثنائية»

بايرن ميونيخ يعبر فرايبورج بـ «ثنائية»
1 سبتمبر 2024 22:03


ميونيخ (د ب أ)

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فاز بايرن ميونيخ على ضيفه فرايبورج بهدفين دون رد على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الألماني لكرة القدم.
وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متفوقاً بهدف سجله المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 38 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم المخضرم توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد عرضية متقنة من زميله سيرج جنابري.
وعاش مولر لحظة تاريخية بعد نزوله بديلاً ليصبح أكثر لاعب تمثيلا لبايرن ميونيخ في تاريخ النادي برصيد 710 مباريات، ليتجاوز الرقم المسجل باسم الأسطورة سيب ماير الذي شارك في 709 مباريات.
وفي الثواني الأخيرة أهدر فرايبورج فرصة لتقليص الفارق بعدما أضاع مهاجمه لوكاس هولير الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني ركلة جزاء بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند ثلاث نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
فرايبورج
هاري كين
توماس مولر
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