كومان لن يرحل إلى الهلال!



ميونيخ (د ب أ)



قال كريستوف فرويند، المدير الرياضي بنادي بايرن ميونيخ، إن الجناح الفرنسي كينجسلي كومان لن ينتقل إلى الدوري السعودي أو أي مكان آخر.

وذكرت تقارير أن اللاعب الدولي الفرنسي كان قد وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي، في الوقت الذي لا يزال سوق الانتقالات الصيفية مفتوحاً هناك، لكن فرويند قال في تصريحات لمنصة دي أيه زد إن: «نحن سعداء للغاية بوجوده هنا، أنه لاعب مهم بالنسبة لنا ونأمل في أن يكون جاهزاً هذا الموسم، وطوال هذا الموسم لأنه يمنحنا الكثير من المتعة».

وكان كومان «28 عاماً قد انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2015 ويمتد عقده حتى عام 2027، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 في شباك باريس سان جيرمان.