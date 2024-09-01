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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام لا يحصل على المكافأة!

بوستيكوجلو: توتنهام لا يحصل على المكافأة!
1 سبتمبر 2024 22:12

لندن (د ب أ)

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أبدى انجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، حزنه لخسارة فريقه 1-2 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأشار المدرب الأسترالي إلى أن جمهور نيوكاسل لعب دوراً مهماً في منح الفريق النقاط الثلاث، وذلك رغم سيطرة توتنهام على معظم أحداث اللقاء.
وقال بوستيكوجلو عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك «من الواضح أن الأمر مشابه جداً لما حدث في مباراتنا الأولى خارج الديار أمام ليستر سيتي، عندما سيطرنا على المباراة في معظم فتراتها».
وأضاف بوستيكوجلو «تعاملنا بشكل جيد مع معظم التهديدات التي كان نيوكاسل يشكلها، من الواضح أنه خصم صعب هنا على ملعبه، يصنع الجمهور أجواءً حماسية للغاية لمصلحته، وتسير الأمور الصغيرة في مصلحته».
وأوضح مدرب توتنهام «رغم ذلك، فإنني أعتقد أننا واجهنا الأمر بصورة جيدة للغاية، تفوقنا في المباراة، وكنا بحاجة فقط إلى حسمها، لكننا لم نفعل ذلك وتلقيت شباكنا هدفاً ثانياً مخيباً للآمال». وشدد بوستيكوجلو «للأسف لم نحصل على المكافأة التي نستحقها، ولكن في النهاية، قدمنا ثلاث مباريات قوية في أول ثلاث مراحل، النتائج لا تعكس ما قمنا به على الإطلاق».
وافتتح توتنهام مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل 1-1 مع مضيفه ليستر سيتي، قبل أن يحقق فوزاً كبيرا 4 - صفر على ضيفه إيفرتون في المرحلة الثانية، ليصبح في جعبته 4 نقاط، في المركز العاشر بترتيب المسابقة.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
نيوكاسل
آنجي بوستيكوجلو
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