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الرياضة

ذهبية لعادل خالد في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع الحديث بألمانيا

ذهبية لعادل خالد في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع الحديث بألمانيا
2 سبتمبر 2024 01:03

الشارقة (وام)
أحرز عادل خالد لاعب نادي الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، ذهبية (Ilcae6) في بطولة أوروبا المفتوحة التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الجاري.
وهنأ حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، اللاعب عادل خالد على إنجازه، مشيداً بالتألق المستمر للاعب في البطولات الخارجية، وذلك بعد 10 أيام من تتويجه بذهبية وبرونزية بطولة السويد.
وأبدى لاعب فريق الحمرية سعادته بالميدالية الذهبية، ورفعه علم دولة الإمارات في القارة الأوروبية، شاكرا مجلس إدارة النادي والجهاز الإداري والفني على الدعم والمساندة.
وقال المدرب نجيب باشا إن ذهبية عادل خالد، تؤكد على العمل الكبير وتفاني اللاعب في التدريبات، مشيرا إلى أن اللاعب يعد مثالا يحتذى لزملائه في الفريق.

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المصدر: وام
عادل خالد
الشراع الحديث
ميدالية ذهبية
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