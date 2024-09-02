روما يُسقط يوفنتوس في «الفخ السلبي»!

تورينو (أ ف ب)



فرمل روما انطلاقة مضيفه يوفنتوس المثالية، بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا بإسقاطه في فخ التعادل السلبي، في قمة مباريات المرحلة الثالثة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستهل يوفنتوس الموسم الجديد بقيادة مدربه موتا «42 عاماً» القادم من بولونيا لخلافة ماسيميليانو أليجري بفوزين على كومو وهيلاس فيرونا بالنتيجة ذاتها 3-0، وبرصيد 6 أهداف، من دون أن تهتز شباكه، لينال إعجاب النقاد في سعيه للعودة إلى قمة الكرة الإيطالية.

وبخلاف بداية فريق «السيدة العجوز»، لم تكن نتائج روما مع مدربه لاعب وسطه السابق دانييلي دي روسي على قدر الآمال، بعد تعادل سلبي أمام كالياري افتتاحاً، وخسارة أمام إمبولي 1-2، إلا أن التعادل أمام يوفنتوس منح مدربه بعض الرضا قبل التوقف الدولي.

تأسف دي روسي قائلاً «هذا التعادل هو نقطة انطلاق جيدة، ومن المؤسف أن يتوقف الزخم بسبب رحيل لاعبينا الدوليين».

وفشل يوفنتوس في استعادة صدارة الدوري، مكتفياً برفع رصيده إلى 7 نقاط، بفارق الأهداف عن «حامل اللقب» الإنتر المتصدر الفائز على أتالانتا 4-0، وجاره تورينو وأودينيزي الفائز على كومو الوافد الجديد بهدف البرازيلي برينير «43» في المركزين الثالث والرابع توالياً، في حين تجمد رصيد روما عند نقطتين في المركز السابع عشر.

واقرّ فيديريكو غاتي قائد يوفنتوس أن التعادل «ليس نتيجة جيدة، لا يزال اللاعبون الجدد بحاجة إلى إيجاد أنفسهم، ونحن بحاجة إلى إتقان ما نفعله خلال التمارين في المباراة».

ولم يتأخر روما في تهديد مرمى مضيفه، بعد عرضية من المدافع الإسباني أنخلينيو وصلت إلى لورنتسو بيليجريني الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ميكيلي دي جريجوريو «13»، وأعاد الكرّة بعد ثلاث دقائق عبر مهاجمه الشاب ماتياس سوليه بكرة مرت فوق المرمى.

وانتظر فريق «السيدة العجوز» ثلاث دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول لتهديد فعلي لمرمى نادي العاصمة، بعد لعبة مشتركة بين البلجيكي صامويل مبانجولا والكولومبي خوان كابال على الجهة اليسرى، ليمرر الأخير عرضية داخل المنطقة إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سدد بقدمه اليسرى كرة صدها الحارس الصربي ميلي سفيلار «42».

واستهل فلاهوفيتش الشوط الثاني، كما أنهى الأول، وهدد مرمى «الذئاب» بعد كرة استعادها فريقه من منتصف الملعب، لكن تسديدته مرت بجانب المرمى «48».

وأجرى المدربان تغييرات عدة أبرزها دخول الأرجنتيني باولو ديبالا الذي قرر البقاء مع روما، على الرغم من عرض مغرٍ من السعودية «61»، ومن ناحية يوفنتوس خروج فلاهوفيتش ودخول الوافد الجديد المهاجم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس «83».

وفي الفرص الأخيرة، أهدر أنخيلينيو بعد تمريرة من ديبالا «89»، ورد يوفنتوس عبر التركي كينان يلديز.

وفاز فيرونا الخامس برصيد 6 نقاط على مضيفه جنوى بهدفي البلجيكي جاسكون تشاتشوا «55»، والدنماركي كاسبر تنجشتد «64 من ركلة جزاء».

وقلب فيورنتينا تأخره بهدفين أمام مونزا إلى تعادل 2-2.

تقدم مونزا عبر البوسني ميلان ديوريتش «18»، ودانيال مالديني نجل أسطورة الدفاع باولو «32»، قبل أن يعود فيورنتينا بهدفي مويز كين «45»، والوافد الجديد الألماني روبن جوسنز «96».

ويحتل فيورنتينا الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم المركز الحادي عشر بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، في حين يقبع مونزا الذي لم يفز بدوره في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.