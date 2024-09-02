سان جيرمان يحتفل بـ«التاسعة» في «قمة ليل»!

باريس (أ ف ب)



حقق باريس سان جيرمان فوزه الثالث توالياً، لينفرد بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ «العلامة الكاملة»، إثر فوزه على مضيفه ليل 3-1 في قمة المرحلة الثالثة.

سجّل لباريس سان جيرمان كل من البرتغالي فيتينيا (33 من ركلة جزاء) وبرادلي باركولا (36) وراندال كولو مواني (92)، فيما سجّل الكوسوفي إيدون زيجروفا (78) هدف ليل.

وأجرى الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي تعديلاً واحداً على التشكيلة التي بدأ بها مواجهة القمة، مقارنة بمباراة الفوز على مونبلييه 6-0 في المرحلة الماضية، تمثّل بإقحام البرازيلي لوكاس بيرالدو في مركز الظهير الأيسر بدلاً من البرتغالي نونو منديز الغائب للإصابة.

وبرز من حامل اللقب في الشوط الأول جناحه عثمان ديمبلي بشكل خاص، محاولاً افتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى المضيف لوكاس شوفالييه.

لكن الفرصة الأخطر حملت توقيع مدافع ليل بافوديه دياكيتي بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بمساعدة القائم الأيسر لمرماه، إثر عرضية متقنة من زيجروفا من الجهة اليمنى (12).

وحاول ديمبلي مجددا في الدقيقة 17 بتسديدة تصدى لها شوفالييه، قبل أن ينجح بالحصول على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه المدافع البرازيلي ألكساندرو عليه، فانبرى لها وترجمها فيتينيا بنجاح (33).

وفي الدقيقة 36، وبعد تبادل للكرة بين الإسباني ماركو أسينسيو وباركولا، انفرد الأخير وأودع الكرة في الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى شوفالييه مضاعفاً النتيجة.

وقبل انتهاء الشوط الأول بأربع دقائق، تألق دوناروما وتصدى ببراعة لتسديدة البرتغالي تياجو سانتوس من مسافة قريبة (41).

وسيّر حامل اللقب الشوط الثاني بطريقة مثالية، وكاد يزيد غلّته عبر أسينسيو (53) وباركولا (54)، غير أن شوفالييه أبقى على آمال فريقه.

آمالٌ انتعشت بتسجيل زيجروفا أكثر لاعبي المضيف نشاطاً وتشكيلاً للخطورة، هدف تقليص الفارق بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء استقرت إلى يسار دوناروما (78).

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ألغى حكم المباراة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» هدف التعادل من ضربة رأسية لسانتوس بداعي التسلل، قبل أن يحرز البديل كولو مواني الهدف الثالث بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع.

وألغى الحكم بداعي التسلل هدف تقليص الفارق برأسية البديل الكندي جوناثان دايفيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

ورفع الباريسيون رصيدهم إلى تسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ليل عند ست نقاط في المركز السادس.