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الرياضة

صلاح: أريد الاستمتاع بالعام الأخير مع ليفربول!

صلاح: أريد الاستمتاع بالعام الأخير مع ليفربول!
2 سبتمبر 2024 08:35

 
مانشستر (أ ف ب)

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أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن عقده الذي ينتهي مع فريقه في نهاية هذا الموسم «لم يتحدث معي أحد بشأنه حتى الآن».
ودخل «الفرعون» التاريخ مع ليفربول، بالتتويج بسبعة ألقاب كبرى، إضافة إلى إحراز 214 هدفاً منذ 2017، لكن مستقبله معه يبقى غير مؤكد، مع بقاء أقل من عام حتى انتهاء عقده.
وتألق جناح روما الإيطالي السابق في بداية هذا الموسم، بتسجيله ثلاثة أهداف، وصناعة مثلها في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال صلاح في تصريح أدلى به لـ «سكاي سبورتس»، بعدما أسهم بهدف وتمريتين حاسمتين، في الفوز على مانشستر يونايتد 3-0، في قمة المرحلة الثالثة «قضيت الكثير من الوقت مع نفسي محاولاً التفكير بطريقة إيجابية لأنه، كما تعرفون، هو عامي الأخير في النادي، أريد فقط الاستمتاع به».
وأكد اللاعب البالغ 32 عاماً أنه قال لنفسه إنها «ربما تكون المرة الأخيرة» التي يخوض فيها مباراة مع ليفربول على «أولد ترافورد»، لأنه «لم يتحدث أحد معي بشأن العقد حتى الآن».
وتابع «لا يعتمد الأمر عليّ فقط. لم يتحدث إليّ أحد من النادي. سنرى».
وذُكرت فرضية مغادرته إلى السعودية كثيراً في الصحافة، إذ أشارت تقارير إلى رفض ليفربول عرضاً بقيمة 180 مليون يورو من نادي الاتحاد قبل عام.
ومدد صلاح عقده مع ليفربول لثلاثة أعوام في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي «أكثر من 21 مليون يورو سنوياً» وفقاً لوسائل إعلام متخصصة.
وكان رد فعل مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، عندما سُئل في المؤتمر، حول احتمال رحيل صلاح في عام 2025 «هي الكثير من الافتراضيات».
وتابع «في الوقت الحالي، هو واحد منا، وأنا سعيد بذلك، إنه يلعب بشكل جيد للغاية، أنا لا أتحدث عن عقود اللاعبين، ولكن يمكنني التحدث لساعات حول كيفية لعب «مو»، هل أنت مهتم؟».

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