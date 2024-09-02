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الرياضة

جوف ضحية شبح المفاجآت في «فلاشينج ميدوز»

جوف ضحية شبح المفاجآت في «فلاشينج ميدوز»
2 سبتمبر 2024 10:10

نيويورك (رويترز)

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ودعت الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها 6-3 و4-6 و6-3، أمام مواطنتها إيما نافارو في الدور الرابع.
وكانت جوف تسعى للثأر لخسارتها أمام نافارو، في الدور الرابع ببطولة ويمبلدون هذا العام، لكن المصنفة 13 في البطولة، خاضت المباراة بمعنويات مرتفعة وقدمت أداءً قوياً على ملعب آرثر آش.
ولم تكن جوف «20 عاماً» المصنفة الثالثة في البطولة في أفضل حالاته، إذ ارتكبت 19 خطأ مزدوجاً على الإرسال و60 خطأ سهلاً.
وبهذا تتأهل نافارو إلى دور الثمانية بإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية، حيث تواجه الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 26 في البطولة، بينما تأكد خروج جوف من قائمة أعلى خمس لاعبات تصنيفاً في القائمة التي يصدرها اتحاد لاعبات التنس المحترفات. 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
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